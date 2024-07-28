«Точно так же, как в Карабах»: Эрдоган сделал заявление по Израилю

Фото: сайт Кремля
Турция может ввести войска в Израиль, так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Такое заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт телеканал Halk TV.
«Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними (Израилем. — ред) то же самое. Нет ничего невозможного», — сказал турецкий лидер.Как утверждает Эрдоган, страна должна быть сильной, чтобы пойти на такие шаги.
Также глава Турции напомнил об отказе лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса от выступления в турецком парламенте. До этого президент государства призвал Аббаса извиниться.
До этого Эрдоган ударил по лицу ребенка, который не поцеловал его руку, и попал на видео. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак