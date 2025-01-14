Еще один подводный кабель в Балтийском море оказался поврежден

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В Балтийском море обнаружено повреждение еще одного подводного кабеля, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. О случившемся сообщила телекомпания SVT, подчеркнув, что инцидент вызвал серьезную обеспокоенность.
По данным министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, инцидент может быть связан с китайским судном, находившимся на якоре в 160 километрах от берега.
Журналисты SVT предположили, что действия экипажа судна могли быть умышленными. Подробности происшествия и возможные меры реагирования на инцидент уточняются.
Ранее сообщалось, что жалобы на продукцию «Светофора» привели к внеплановым проверкам торговой сети. Роспотребнадзор инициировал их. Проверки были одобрены правительством, однако конкретные регионы их проведения пока не раскрываются.
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«Сегодня мы можем сообщить: установлено, что есть борозда от якоря, вероятно, от Yi Peng 3, недалеко от кабеля NordBalt между Швецией и Литвой», — заявил министр.
Журналисты SVT предположили, что действия экипажа судна могли быть умышленными. Подробности происшествия и возможные меры реагирования на инцидент уточняются.
Ранее сообщалось, что жалобы на продукцию «Светофора» привели к внеплановым проверкам торговой сети. Роспотребнадзор инициировал их. Проверки были одобрены правительством, однако конкретные регионы их проведения пока не раскрываются.
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Мария Моисеева