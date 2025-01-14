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Еще один подводный кабель в Балтийском море оказался поврежден

SVT: еще один подводный кабель между Швецией, ФРГ, Литвой и Финляндией повредился
Фото: iStock/Sybille Reuter

Фото: iStock/Sybille Reuter

В Балтийском море обнаружено повреждение еще одного подводного кабеля, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. О случившемся сообщила телекомпания SVT, подчеркнув, что инцидент вызвал серьезную обеспокоенность.
По данным министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, инцидент может быть связан с китайским судном, находившимся на якоре в 160 километрах от берега.

«Сегодня мы можем сообщить: установлено, что есть борозда от якоря, вероятно, от Yi Peng 3, недалеко от кабеля NordBalt между Швецией и Литвой», — заявил министр.


Журналисты SVT предположили, что действия экипажа судна могли быть умышленными. Подробности происшествия и возможные меры реагирования на инцидент уточняются.

Ранее сообщалось, что жалобы на продукцию «Светофора» привели к внеплановым проверкам торговой сети. Роспотребнадзор инициировал их. Проверки были одобрены правительством, однако конкретные регионы их проведения пока не раскрываются.

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#журналисты
#инцидент
#меры
#происшествия
В Кузбассе женщина избила сковородой мужчину, который пытался украсть продукты
15 января 2025, 15:56

Фото: iStock/artolympic

В магазине на улице Горной произошел необычный инцидент: 43-летняя работница избила 63-летнего мужчину сковородой, когда тот пытался украсть продукты и кухонную утварь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Согласно данным полиции, мужчина попытался похитить товары, но был замечен сотрудницей магазина, которая догнала его на крыльце и несколько раз ударила сковородой, выпавшей из его куртки.

В отношении 43-летней работницы магазина составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», что может привести к штрафу до 1 тысячи рублей или аресту на срок до 15 суток. Также возбуждено дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза.

В отношении 63-летнего мужчины проводится проверка по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», что может повлечь штраф до пятикратной стоимости похищенного, арест на срок до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

Двух сотрудников Смоленской АЭС подозревают в превышении должностных полномочий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Двух сотрудников Смоленской АЭС подозревают в превышении должностных полномочий
15 января 2025, 15:31

Фото: iStock/Dzurag

УФСБ по Смоленской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего и действующего заместителей директора по капитальному строительству Смоленской атомной станции. Об этом пишет ТАСС.
Должностные лица подозреваются в превышении полномочий и вступлении в сговор с подрядчиком, что привело к оплате невыполненных ремонтных работ на сумму более 3 миллионов рублей.

По информации пресс-службы УФСБ, сотрудники управления задокументировали противоправные действия, в ходе которых должностные лица предложили генеральному директору подрядной организации оплатить работы, которые не были выполнены, чтобы освоить выделенные на реконструкцию средства. В результате на счет строительной фирмы незаконно поступили более 3 миллионов рублей, несмотря на отсутствие фактического выполнения работ.

Дело против заместителей возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а руководитель строительной компании также привлечен к ответственности по ч. 5 ст. 33 и п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В настоящее время проводятся дальнейшие расследования для установления всех обстоятельств дела.

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В Подмосковье вычислили маньяка, 22 года назад убившего четырёх девушек
15 января 2025, 15:06

Фото: пресс-служба ГСУ СКР РФ по МО

В Московской области раскрыта серия убийств молодых девушек, совершённых 22 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
Арестован 50-летний житель Новосибирской области. Ему предъявили обвинение в убийствах четырёх девушек на территории Подмосковья. По данным следствия, в 2002 году, находясь в Московском регионе на обучении, мужчина совершил убийства, сопряжённые с изнасилованием. Он нападал на девушек в темноте и лишал возможности оказать сопротивление. После этого он насиловал их, а затем убивал.
«Одной из жертв стала абитуриентка московского колледжа, которую он убил в лесопарке Подольска. Второе и третье нападения были совершены в один день в центральном городском парке Пушкина. Четвёртое убийство произошло у студенческого общежития в Химках. Преступник напал на студентку Московского государственного института культуры из Перу. После убийства иностранки обвиняемый вернулся в Новосибирскую область», – рассказали в пресс-службе.
Долгие годы убийства оставались нераскрытыми. Однако в июле 2024-го изучение архивных уголовных дел о нераскрытых убийствах начала рабочая группа из подмосковные следователей и криминалистов, а также сотрудников МВД России. Группа установила признак серийности и решила исследовать вещественные доказательства.

В результате установлены биологические образцы ранее судимого жителя Новосибирской области, что стало основанием для возобновления расследования и задержания маньяка.

На допросе тот подтвердил свою причастность к убийствам, подробно рассказав обо всём в деталях. Сейчас обвиняемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Подмосковья и других регионов.


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#московская область
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В Подмосковье поймали велосипедного вора
15 января 2025, 14:41

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Жителя Электростали, подозреваемого в краже велосипедов на территории городского округа Балашиха, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«С заявлением о пропаже велосипеда в полицию обратилась жительница балашихинского микрорайона Железнодорожный. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Полицейские задержали подозреваемого в краже этого имущества, а также установили его причастность к совершению ещё одного аналогичного преступления в округе Балашиха», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что Щёлковская городская прокуратура добилась в судебном порядке признания недействительным договора купли-продажи квартиры инвалида.

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Стрельба в рязанской школе: подросток выстрели в голову товарищу из травмата
Подросток открыл стрельбу в школе Рязани
15 января 2025, 14:40

Фото: iStock/Serhii Bezrukyi

Подросток выстрелил в голову товарища из травматического пистолета в школе №47 в Московском районе Рязани, пишет Mash.
Оказалось, что подросток купил пистолет на маркетплейсе всего за 400 рублей и принёс его с собой на урок. На перемене восьмиклассники решили проверить, работает ли оружие. Тогда 14-летний Кирилл выстрелил в затылок Давиду.

Пострадавшего экстренно доставили с травмой головы в детскую клиническую больницу в микрорайоне Канищево. По предварительным данным, у подростка сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и гематома затылочной области.

В школе уже организовали служебную проверку с участием управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области. Также проверяют обеспечение безопасности во всех школах региона.

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#оружие
#травма
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Щёлковская прокуратура добилась в суде отмены продажи квартиры инвалида
15 января 2025, 14:23

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Щёлковская городская прокуратура добилась в судебном порядке признания договора купли-продажи квартиры инвалида недействительным. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению инвалида II группы о нарушении жилищных прав. Было установлено, что заявитель является инвалидом с детства и страдает расстройством, которое не даёт ему полностью оценивать последствия своих действий. Мужчина подписал договор купли-продажи собственной квартиры в городском округе Лосино-Петровский стоимостью 3,5 млн рублей», – рассказали в пресс-службе.
Согласно расписке, расчёт между сторонами был произведён в полном объёме до подписания договора. Однако в ходе проверки выяснилось, что деньги инвалиду не зачислили.
«Учитывая наличие заболевания, действия гражданина не являлись осознанными, а мотивы для продажи квартиры отсутствовали. Городская прокуратура обратилась в суд с иском в интересах инвалида о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. Решением Щёлковского городского суда эти требования были удовлетворены», – заключили в ведомстве.
Исполнение судебного решения контролируют сотрудники городской прокуратуры.

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#московская область
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Секс-король из Иркутска: как «главный сутенёр» создал крупнейшую интим-империю страны и сбежал в Грузию
15 января 2025, 13:47

Фото: istockphoto / Motortion

В январе 2020 года в Иркутском аэропорту был задержан Константин Баранов (имя изменено) — член преступного сообщества и сообщник создателя незаконного бизнеса Алексея Власова (имя изменено). По данным правоохранительных органов, Баранов, правая рука Власова, возглавлял в Иркутске крупную интим-империю.
К самолету, который прибыл из Таиланда, подъехал микроавтобус. Из него выбежали спецназовцы СОБРа, которые оперативно скрутили Баранова. Спустя год был задержан и сам Алексей Власов, который скрывался в Грузии. Подробнее о сутенёрской группировке расскажет «Радио 1».

Интересное предложение


В январе 2015 года в иркутских соцсетях появились заманчивые объявления с предложением высокооплачиваемой работы для девушек.

«В фирму требуются девушки. Зарплата высокая, молодой коллектив, возможны командировки…», — писали в иркутиских группах в соцсетях в январе 2015 года.

Некоторые девушки, которые соглашались работать в эскорте, ожидали, что просто будут спутницами состоятельных мужчин на деловых встречах и мероприятиях. За это им обещали хорошие деньги.

Однако вскоре стало ясно, что они должны не просто сопровождать кого-то и мило общаться, а заниматься интимными услугами. Среди пострадавших, в том числе были и несовершеннолетние. Отступить было практически невозможно.

«За отказ работать нас избивали, пичкали наркотиками и ставили на счетчик. Чтобы совсем выйти из этого бизнеса, девочкам нужно было платить Власову от 30 до 100 тысяч рублей», — рассказала одна из жертв.

Власов: от грабителя до сутенёра


Власов начал свой криминальный путь ещё в юности. В возрасте 18-19 лет он совершил серию разбойных нападений и в 2006 году был осуждён на 6 лет. Однако уже в 2009 Власов вышел на свободу, отсидев в колонии всего половину срока.

В 2015 году мужчина стал основателем сети сексуальных услуг. Вместе со своей девушкой, которая за год до этого освободилась из заключения, он открыл первый бордель. Его спутница в социальных сетях искала девушек для работы в «офисе».

«Подельники Власова не отпускали девушек, даже если те были несовершеннолетними и даже школьницами. Преступники считали это нормой. Зная, что сбежать не удастся, а в правоохранительных органах у главаря банды якобы есть связи, многие жертвы мирились со своим положением и продолжали работать по собственной воле», — рассказал «КП»-«Иркутск» следователь по особо важным делам СУ СКР по Иркутской области Владимир Дыленов.

Когда бизнес начал развиваться, Власов начал расширять свою команду. Он набрал сотрудников из бывших заключенных, осуждённых за грабежи и разбои, а также из своих друзей и родственников.

Обязанности внутри группы были чётко распределены: администраторы занимались размещением объявлений в соцсетях с предложением о наборе девушек «в офис», а затем принимали заказы и распределяли их по конкретным задачам. Водители же обеспечивали доставку девушек в сауны и квартиры, где они должны были оказывать свои услуги.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Крыша» 90-х


Власов быстро добился успеха в бизнесе и вскоре создал четыре фирмы. Однако этого ему показалось недостаточно, и он взял под контроль несколько иркутских борделей. Схема его работы напоминала методы криминальных авторитетов 90-х годов: он стал принуждать к сотрудничеству руководителей фирм, предоставляющих секс-услуги, гарантируя им защиту и поддержку, которые он называл «крышеванием».

Мужчина установил жёсткий контроль над рынком сексуальных услуг в Иркутске, введя минимальные тарифы и запрещая демпинг. Он контролировал работу фирм, предоставляющих услуги в саунах, и решал, куда могут выезжать их сотрудники, фактически монополизируя этот бизнес в регионе.

«Это действительно напоминает 90-е. Он встречался с руководителями фирм и говорил, что они теперь будут "под ним". Суммы, которые получал, также определял сам. Без личного согласия Власова девушка даже не могла перейти от одного сутенера к другому. Сколько всего женщин работало на него, сказать сложно. Только в одной из его фирм числились 30 проституток», — рассказала «КП»-«Иркутск» следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Иркутской области Ольга Аксаментова.

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Побег в Таиланд


За несколько лет через сеть интим-услуг прошло около 1500 девушек. Однако только одна из них обратилась в правоохранительные органы. Её заявление стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Власов привлек внимание полиции в начале 2019 года. Почувствовав угрозу, он сбежал в Таиланд вместе с помощником Константином Барановым. В течение месяца в городе начали задерживать его подчинённых, а за год правоохранители арестовали 21 человека из преступной группировки. Среди них оказалась и девушка Алексея.

Баранов, в отличие от Власова, вернулся в Иркутск в феврале 2020 года и добровольно сдался полиции. На допросе, скрывая лицо под капюшоном, он признался, что помогал организовывать боссу интимную империю в Иркутске.

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

Задержание иркутского сутенёра


15 января 2021 года следователи узнали, что Власов, который находился в международном розыске, был задержан в Батуми (Грузия).

Его арестовали и вскоре против него были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая «Организация занятия проституцией», «Вовлечение несовершеннолетних в проституцию» и «Создание преступного сообщества».

3 декабря 2024 года Власову вынесли приговор: его лишили свободы на 13 лет и 6 месяцев.

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В Мытищах росгвардейцы помогли вернуть на дорогу занесённую в кювет машину
15 января 2025, 12:57

Автомобиль, который занесло в кювет на дороге в городском округе Мытищи, вернули на проезжую часть сотрудники вневедомственной охраны прапорщик полиции Владимир Томилко и сержант полиции Артем Хромов, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Когда правоохранители патрулировали улицы округа Мытищи, они заметили на обочине легковой автомобиль и остановились, чтобы помочь водителю. За рулём оказалась женщина, а в салоне — девочка-пассажирка. Женщина рассказала, что из-за гололедицы не справилась с управлением. Машину вынесло на встречную полосу и унесло в кювет», — говорится в сообщении.
Правоохранители вытащили автомобиль на проезжую часть. Женщина поблагодарила их за неравнодушие и помощь.

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#дорога
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#водитель
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В Подмосковье спасли застрявшего в голубятне ястреба
15 января 2025, 12:39

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Ястреба, который застрял в голубятне, освободили работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в посёлке Октября Богородского округа, сообщает пресс-служба ведомства.
Пернатый хищник в поисках лёгкой добычи протиснулся в одну из секций клетки, а вот выбраться самостоятельно не смог. Леток — отверстие, через которое вылетают голуби — оказался слишком узким для ястреба. Хищник принялся метаться по клетке в поисках выхода, тогда его заметили люди и вызвали спасателей.

«Прибыв на место, спасатели поднялись на крышу, находящуюся на пятиметровой высоте, сняли одну из металлических решёток и, постукивая по крыше, направили ястреба к выходу. Обнаружив свободный путь, ястреб немедленно улетел», — говорится в сообщении.
Отмечается, что голуби от попытки нападения не пострадали.

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