Во Франции раскрыли планы Макрона в отношении Украины

Фото: Президент Франции Эмманюэль Макрон ( фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)
Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность разместить около 40 тысяч военнослужащих на Украине в случае достижения прекращения огня, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на эксперта Французского института международных отношений Эли Тененбаума, который работает над разработкой данного проекта.
«Миротворческая миссия могла бы состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат). Командование одной из них может взять на себя Польша», — сказал эксперт.В статье подчеркивается, что основой предложения Франции является миротворческая миссия, цель которой — гарантировать, что Россия не нарушит условия возможного перемирия и не сдвинет демаркационную линию.
По информации издания, Эммануэль Макрон планирует обсудить этот проект во время своего визита в Варшаву.
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