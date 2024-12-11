Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Во Франции раскрыли планы Макрона в отношении Украины

Во Франции раскрыли планы Макрона в отношении Украины

Эксперт Тененбаум: Эммануэль Макрон хочет разместить 40 тысяч военных на Украине
Фото: Президент Франции Эмманюэль Макрон ( фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Фото: Президент Франции Эмманюэль Макрон ( фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Оригинал
Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность разместить около 40 тысяч военнослужащих на Украине в случае достижения прекращения огня, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на эксперта Французского института международных отношений Эли Тененбаума, который работает над разработкой данного проекта.
«Миротворческая миссия могла бы состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат). Командование одной из них может взять на себя Польша», — сказал эксперт.
В статье подчеркивается, что основой предложения Франции является миротворческая миссия, цель которой — гарантировать, что Россия не нарушит условия возможного перемирия и не сдвинет демаркационную линию.



По информации издания, Эммануэль Макрон планирует обсудить этот проект во время своего визита в Варшаву.

Читайте также:

Во Франции рассказали о безумном плане Макрона и Зеленского по Украине

Провал Зеленского во Франции: Трамп опоздал на 40 минут и не смотрел в глаза. К чему привела встреча?

Лидеры Франции и Германии обсудили условия сотрудничества с Сирией
#эксперт
#проект
#встреча
#макрон
#франция
Alkhali24: В Сирии оппозиция публично казнила брата экс-президента Башара Асада
11 декабря 2024, 10:21

Фото: istockphoto/zabelin

Сирийская оппозиция провела публичную казнь двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада Сулеймана. Ранее он командовал силами национальной обороны.
Об этом сообщает издание Alkhali24. Публичная казнь прошла на центральной площади Латакии после того, как в город вошли войска авангарда сирийских повстанцев. Казнь своей жестокостью напомнила мрачные времена средневековья. Сулеймана Асада с помощью подъёмного крана повесили на центральной городской площади. Свидетелями трагического события стали сотни горожан.

Оппозиционеры, поддерживаемые Турцией, распространили материалы, якобы доказывающие вину командующего Национальными силами обороны в истязаниях и расправах над недовольными. На самом деле, отмечает издание, единственной виной Сулеймана Асада является его родство с экс-президентом Сирии и противостоянии оппозиции.

Читайте также:

Захарова назвала обеспечение безопасности граждан РФ самым важным в Сирии сейчас

В президентском дворце Асада нашли верблюда с изумрудами и золотой замок

В офисе Нетаньяху заявили о невмешательстве Израиля в дела Сирии
#город
#сирия
#президент
#оппозиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп высмеял Байдена в своей соцсети
Трамп опубликовал мем о махинациях Байдена на Украине
11 декабря 2024, 10:03

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) неоднократно обвинял Джо Байдена и его сына в коррупции во время работы с украинскими компаниями. Он высмеял «байденомику» в меме, отметив, что деньги, предназначенные Украине, в итоге идут в карман Байденам.
Как сообщает РБК, саркастический мем Трамп опубликовал в своей соцсети TruthSocial под названием «Как работает байденомика». На изображении написано: «Вы [американцы] платите налоги. Я [Байден] отправляю их на Украину. Они [Украина] возвращают их Хантеру [сыну Байдена]. Хантер отдает их мне. Я помилую Хантера».

В 2019 году Хантер Байден оказался в центре политического скандала из-за своей работы в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Трамп обвинил Джо и Хантера Байденов в коррупции. По словам президента, в этом качестве Хантер якобы продвигал интересы компании в США, чтобы вывести деньги для себя и отца, который занимал пост вице-президента.

В том же году Трамп попросил Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, а палата представителей США в ответ инициировала первую процедуру импичмента республиканцу. Когда же Джо Байден пришёл к власти, Трамп раскритиковал администрацию демократов и ФБР, которые скрыли «неудобную» информацию о сыне главы государства.

За последние годы против Хантера Байдена было заведено несколько уголовных дел. В июне суд присяжных в Уилмингтоне (штат Делавэр) обвинил Байдена-младшего в незаконном владении оружием, сыну президента грозило до 25 лет тюрьмы. Тем не менее уже 1 декабря Джо Байден опубликовал заявление, в котором объявил о помиловании Хантера, хотя обещал того не делать.

Читайте также:

Эксперт Шрайвер: США потерпят поражение в войне с Китаем

Bloomberg: команда Байдена готовит новый пакет санкций против России

Глава минфина США Йеллен: Штаты продолжат ужесточать санкции против России
#сша
#соцсети
#джо дональд коррупция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова назвала обеспечение безопасности граждан РФ самым важным в Сирии сейчас
11 декабря 2024, 08:29

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала текущую ситуацию в Сирии, отметив, что в условиях нестабильности на первом месте стоит обеспечение безопасности граждан РФ. Об этом информирует РИА Новости.
«Сейчас самое важное — это безопасность наших граждан», — сказала она.

В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

Развитие событий в Сирии продолжает вызывать обеспокоенность как на внутреннем, так и на международном уровне, российские власти активно следят за ситуацией.

Ранее житель Дамаска рассказал о ситуации в городе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Сирии отменены товарные карточки: граждане вынуждены покупать продукты в разы дороже

В Дамаске прогремели мощные взрывы в НИИ в районе Барзе

Захват Сирии и прилет «воскресшего» Асада в Москву: последние новости о ситуации в Дамаске, причины эскалации, реакция России
#безопасность
#взрывы
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт Шрайвер: США потерпят поражение в войне с Китаем
11 декабря 2024, 05:49

Фото: iStock/WD Stuart

Военный эксперт Уилл Шрайвер заявил, что в случае войны с Китаем США потерпят поражение. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Соединенные Штаты уже почти три четверти века не вели войны высокой интенсивности против равного противника. С 1945 года они ни разу не добивались стратегической победы в войне. Если США попытаются начать войну против Китая, они потерпят поражение», — говорится в сообщении.

Такое мнение Шрайвер высказал в ответ на слова американского генерала Эрика Смита, который заявил о превосходстве вооруженных сил США над армией Китая. В виде аргумента военный привел тот факт, что последний бой американских солдат снят на iPhone 14, когда как китайских запечатлен на холсте и масле.

Читайте также:

Bloomberg: команда Байдена готовит новый пакет санкций против России

В российской армии введут новые должности на фоне отставок генералов

Путин заявил о совершенствовании ядерной доктрины России
#сша
#мнение
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: команда Байдена готовит новый пакет санкций против России
11 декабря 2024, 04:58

Фото: iStock/donfiore

Администрация действующего президента США Джо Байдена может объявить об ужесточении санкций против России. Об этом написали в Bloomberg.
«Администрация Байдена рассматривает введение новых, более жестких санкций, против прибыльной торговли нефтью в России, стремясь ужесточить давление незадолго до возвращения Дональда Трампа в Белый дом», — сообщили источники издания.

Детали новых мер находятся на стадии разработки. По словам источников, команда Байдена хочет направить очередной пакет санкций на танкерный флот, который Россия использует для транспортировки нефти.

Читайте также:

Глава минфина США Йеллен: Штаты продолжат ужесточать санкции против России

Словакия высоко оценила план по мирному урегулированию конфликта на Украине

Премьер Венгрии Орбан: либеральный мировой порядок закончился
#сша
#россия
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Словакия высоко оценила план по мирному урегулированию конфликта на Украине
11 декабря 2024, 04:44

Роберт Фицо (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что его страна высоко оценивает мирный план по урегулированию украинского конфликта, подготовленный Бразилией и Китаем. Об этом пишет ТASR.
«Мы предлагаем все те скромные возможности, которые существуют у Словакии, для поддержки этого (бразильско-китайского) плана (по урегулированию конфликта на Украине) в различных формах», — говорится в сообщении.

Также Фицо выразил уверенность в том, что Бразилия и Китай сыграют важную роль для урегулирования конфликта на Украине. План Китая и Бразилии был подготовлен в мае этого года. Он состоит из шести пунктов и получил одобрение от более чем 100 государств.

Читайте также:

Премьер Венгрии Орбан: либеральный мировой порядок закончился

Зеленский вызвал недовольство США своим отказом снизить возраст мобилизации

Глава МИД Турции Фидан: украинский конфликт может привести к применению ядерного оружия
#китай
#бразилия
#словакия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Венгрии Орбан: либеральный мировой порядок закончился
11 декабря 2024, 03:45

Виктор Орбан (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об окончании либерального мирового порядка. Его слова приводят РИА Новости.
«Либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности», — говорится в сообщении издания.

По словам Орбана, теперь мир ждут радикальные перемены. В ходе них останутся на плаву только те страны, которые способны максимально использовать собственные силы. При этом значимость потеряют государства, которые «подчиняются, становятся в ряд, не способны обнаружить силу».

Также Орбан отметил, что Венгрия является страной, желающей иметь экономические связи со всеми «центрами силы». Его государство будет пользоваться преимуществами своей истории, экономической структуры и культуры.

Читайте также:

Глава минфина США Йеллен: Штаты продолжат ужесточать санкции против России

В офисе Нетаньяху заявили о невмешательстве Израиля в дела Сирии

Экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву
#страны
#мир
#венгрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российской армии введут новые должности на фоне отставок генералов
«Известия»: в Армии РФ введут новые должности на фоне отставок генералов
11 декабря 2024, 03:24

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Армии РФ появятся новые должности из-за отставок и заведения уголовных дел на высокопоставленных генералов. Об этом пишут «Известия».
Как отмечают источники издания, в батальонах воздушно-десантных войск планируется введение должности командира по тылу. Ее упразднили во время правления Министерством обороны РФ Анатолия Сердюкова.

Как рассказал военный эксперт Виктор Литовкин, на должности замкомандира батальона по тылу предстоит руководство подчиненными, которые помогут организовать вопросы снабжения. Главной задачей станет обеспечение военных всем необходимым.

Читайте также:

Путин присвоил Евкурову и Горемыкину воинское звание генерала армии

Путин заявил о совершенствовании ядерной доктрины России

На Западе оценили текущую ситуацию в Сирии
#рф
#армия
#вдв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В президентском дворце Асада нашли верблюда с изумрудами и золотой замок
NYT: в президентском дворце Асада нашли верблюда с изумрудами и золотой замок
11 декабря 2024, 02:42

Фото: iStock/mrjo2405

В президентском дворце экс-президента Сирии Башара Асада были найдены золотой замок и статуя верблюда, украшенная драгоценными камнями. Об этом пишет The New York Times.
«Там был верблюд ростом в два фута с седлом, украшенным драгоценными камнями и золотой замок из Саудовской Аравии в большом зеленом футляре», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в бывших владениях Асада обнаружили фотографию королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа. Помимо этого журналисты увидели тарелки от Chateau от Villeroy & Boch и чайник той же коллекции с украшением флага Сирии.

Многое, что находилось в президентском дворце, уже разграблено. В офисах отсутствовали телевизоры, а в конференц-зале нашли пустые коробки из под драгоценностей.

Читайте также:

В офисе Нетаньяху заявили о невмешательстве Израиля в дела Сирии

Al Hadath: новая власть Сирии приказала своим боевикам уйти из городов

Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии
#сирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате