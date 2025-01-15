Туск заявил о планировании Россией воздушных терактов против Польши

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы планировала воздушные террористические акты против Польши и крупных мировых авиакомпаний.
Его слова приводит польский еженедельный журнал Wiadomosci. Об этом польский премьер сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с просроченным украинским президентом Владимиром Зеленским, состоявшихся сегодня, 15 января, в Варшаве.
Туск отметил, что украинский опыт по модернизации средств обороны может быть полезен Польше. Он также подтвердил, что поддерживает вступление Украины в НАТО, несмотря на то, что ряд государств-членов альянса выступают против.
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«Я могу подтвердить, что Россия планировала акты воздушного террора не только против Польши, но и против авиакомпаний всего мира», — сказал глава польского правительства.
Туск отметил, что украинский опыт по модернизации средств обороны может быть полезен Польше. Он также подтвердил, что поддерживает вступление Украины в НАТО, несмотря на то, что ряд государств-членов альянса выступают против.
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Александр Бойцов