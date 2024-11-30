Туск: оборонительные укрепления появятся на границе с Украиной

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польская линия оборонительных укреплений «Восточный щит» распространится и на границу с Украиной, проинформировал TVP Info.
Дональд Туск объявил, что оборонительные укрепления появятся на польско-украинской границе.
Ранее Дональд Туск сообщил, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу. По словам премьер-министра Польши, существует реальная угроза глобального конфликта. Он подчеркнул, что приближается неизвестное и никто сейчас не знает, чем именно завершится данный конфликт. Дональд Туск уточнил, что последние события говорят о серьезной угрозе. Вероятно, Туск имел в виду удар по Днепропетровску российской ракетой «Орешник».
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«Мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы», — обратил внимание премьер-министр Польши.
Ранее Дональд Туск сообщил, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу. По словам премьер-министра Польши, существует реальная угроза глобального конфликта. Он подчеркнул, что приближается неизвестное и никто сейчас не знает, чем именно завершится данный конфликт. Дональд Туск уточнил, что последние события говорят о серьезной угрозе. Вероятно, Туск имел в виду удар по Днепропетровску российской ракетой «Орешник».
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Ольга Енгалычева