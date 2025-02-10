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Попытки вытеснения России из деятельности гуманитарных организаций Организации Объединённых Наций имеют свою оборотную сторону. Так считает представитель страны при Продовольственной и сельскохозяйственной секции ООН и других международных организациях в Риме Игорь Голубовский.
В разговоре с корреспондентом ТАСС он отметил, что неуклонный курс западных стран на введение всё новых и новых антироссийских санкций чинит серьёзные препятствия деятельности различных международных организаций, в том числе гуманитарных.
По его словам, Запад в своих антироссийских потугах переусердствовал. Сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала, какие роль и вес принадлежат России в деле обеспечения продовольственной безопасности во всём мире, заключил Голубовский.
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«Российская помощь и участие РФ необходимы для осуществления гуманитарных программ на фоне нехватки финансирования, например, Всемирной продовольственной программы»», — заявил политик и дипломат.
По его словам, Запад в своих антироссийских потугах переусердствовал. Сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала, какие роль и вес принадлежат России в деле обеспечения продовольственной безопасности во всём мире, заключил Голубовский.
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Александр Бойцов