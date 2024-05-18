Главного антикоррупционера Украины уличили в обмане

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У главы «Центра противодействия коррупции Украины» был обнаружен гуманитарный автомобиль, полученный для помощи фронту. После того, как мужчина уволился с военной службы, его видели за рулем этого автомобиля в Киеве, сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».
По данным следствия, в июне 2023 года благотворительный фонд «Паладины» передал автомобиль Nissan Шабунину, который на тот момент был военнослужащим 241-й бригады Министерства обороны. Согласно документу, его целью являлось «выполнение заданий по укреплению обороноспособности» Украины.
В сентябре 2023 г. Виталий Шабунин приехал в Киев в ежегодный отпуск с востока, где располагалась его бригада, а затем не вернулся в воинскую часть. В сюжете представлен видеоролик, на котором запечатлен бывший военнослужащий передвигавшиеся по столице республики на гуманитарной машине в ноябре и декабре 2023 года.
Выяснилось, что в отношении борца с коррупцией были возбуждены дела за уклонение от военной службы и подделку документов.
Ранее Зеленский заявил, что на период действия военного положения он предложит Верховной Раде приравнять коррупцию к государственной измене.
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В сентябре 2023 г. Виталий Шабунин приехал в Киев в ежегодный отпуск с востока, где располагалась его бригада, а затем не вернулся в воинскую часть. В сюжете представлен видеоролик, на котором запечатлен бывший военнослужащий передвигавшиеся по столице республики на гуманитарной машине в ноябре и декабре 2023 года.
Выяснилось, что в отношении борца с коррупцией были возбуждены дела за уклонение от военной службы и подделку документов.
Ранее Зеленский заявил, что на период действия военного положения он предложит Верховной Раде приравнять коррупцию к государственной измене.
Читайте также:
«Не вышли из ситуации 90-х»: Кабанов назвал главную причину коррупции в России
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В Минобороны Украины заявили об утрате доверия людей к своему ведомству
Александр Климов