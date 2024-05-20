У короля Саудовской Аравии выявили серьезное заболевание

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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заболел пневмонией, сообщает агентство SPA со ссылкой на королевскую канцелярию.
Отмечается, что 88-летний король Саудовской Аравии прошел медицинское обследование, по результатам которого у него выявили воспаление легких.
Ранее стало известно, что Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд прошел медицинское обследование из-за высокой температуры и болей в суставах.
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«Врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления», – сообщается в заявлении канцелярии.
Ранее стало известно, что Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд прошел медицинское обследование из-за высокой температуры и болей в суставах.
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Александр Климов