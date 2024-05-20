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Экс-депутат Рады предрек судьбу Украины после окончания срока Зеленского

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский будет доказывать диктатурой и жестокостью
20 мая 2024, 02:24

После истечения срока своих полномочий 20 мая президент Украины Владимир Зеленский начнет доказывать свою легитимность жестокостью и диктатурой, заявил изданию Ura.ru экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Бывший депутат напомнил, что Зеленский не участвует в выборах и в соответствии с Конституцией не передает власть председателю парламента. При этом Олейник заявил, что сомнения в легитимности украинского лидера существуют как внутри государства, так и за его пределами.

«Отсюда понятно, что он будет в каждом видеть человека, который сомневается в том, что он, как и царь, настоящий. Будут применять репрессивные методы что приведет к усугублению политического кризиса внутри страны. Будет более жесткая форма правления, по сути диктатура», – предположил спикер.



Ранее профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что после 2 мая легитимность президента Украины Владимира Зеленского будет определяться мировым сообществом и гражданами Украины. Он отметил, что страны, заинтересованные в украинском вопросе, должны самостоятельно ответить на вопрос о легитимности киевских властей.

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#киев
У короля Саудовской Аравии выявили серьезное заболевание
88-летний король Саудовской Аравии заболел пневмонией
20 мая 2024, 02:32

Фото: iStock/Diy1

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заболел пневмонией, сообщает агентство SPA со ссылкой на королевскую канцелярию.
Отмечается, что 88-летний король Саудовской Аравии прошел медицинское обследование, по результатам которого у него выявили воспаление легких.

«Врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления», – сообщается в заявлении канцелярии.

Ранее стало известно, что Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд прошел медицинское обследование из-за высокой температуры и болей в суставах.

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Путин направил послание духовному лидеру Ирана
Путин: Москва поможет Тегерану в ситуации с аварией вертолета Раиси
20 мая 2024, 02:02

Фото: сайт Кремля

Путин попросил передать послание иранскому духовному лидеру. Об этом Тасс сообщил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.
Российский лидер пообещал, что Москва сделает все, чтобы помочь Ирану в ситуации крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Ранее сообщалось, что Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить в Иран группу спасателей для поиска вертолета президента Ирана. В настоящее время на подмосковном аэродроме Жуковский идет погрузка спецтехники.

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В России исключили версию с применением оружия по вертолету президента Ирана
Генерал Попов: вертолет Раиси мог упасть из-за отказа техники
20 мая 2024, 01:27

Фото: iStock/MMADIA

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси мог разбиться из-за технических неполадок и плохих погодных условий, заявил заслуженный военный летчик и генерал-майор в запасе Владимир Попов. Помимо этого, он исключил использование оружия, передает «Московской комсомолец».
«Это был зарубежный визит. В этих условиях обеспечение безопасности идет с обеих сторон. Пограничники все в готовности, спасательные службы. Маршруты полетов всегда выбираются тщательно. Осматривается, проверяется все. Никто посторонний не знает, где конкретно полетит борт», – объяснил Попов.

По его мнению, гораздо более вероятна версия, что вертолет совершил падение в результате технических неполадок. Эксперт напомнил, что Иран находится под западными санкциями и что вертолет «Белл», несмотря на его хорошое оснащение, не является последней моделью.

«Скорее всего, было стечение неблагоприятных обстоятельств. Отказ техники возможно был. А дальше – горная местность и плохие метеоусловия», – отметил генерал-майор.

Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.

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В Китае соцсети начали бороться с поклонением роскоши и богатству
Китайские соцсети Weibo и Douyin начали борьбу с поклонением богатству и роскоши
20 мая 2024, 00:40

Фото: iStock/Urupong

Ведущие социальные сети Китая объявили о начале борьбы с пользовательским контентом, предлагающим культ «роскоши и богатства», передает The Guardian.
В частности, соцсеть Weibo сообщила, что публикации пользователей, в которых изображаются дорогие автомобили, роскошные дома, большие суммы денег или предметы роскоши, могут быть удалены как нарушающие политику социальной сети. Отмечается, что к настоящему времени около 1100 таких публикаций уже удалены.

Аналогичное заявление было опубликовано Tencent, Bilibili и Xiaohongshu. Кроме того, сервис Douyin отметил, что будет отслеживать и удалять видео и аккаунты, которые прославляют «богатство, материальные ценности и делают вредные сравнения в пользу роскошного образа жизни». Кроме того, будет удаляться контент, пропагандирующий «преимущества привилегированного положения в обществе, а также дискриминирующий и/или высмеивающий другие социальные группы».

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#автомобили
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Путин отправил спасателей на поиски президента Ирана
Путин направил авиацию и 50 спасателей на поиски президента Ирана Эбрахима Раиси
20 мая 2024, 00:27

Фото: сайт Кремля

Россия по поручению президента Владимира Путина отправила спасателей в Иран для поиска пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство Tasnim.
Отмечается, что два самолета, вертолет и 50 профессиональных горных спасателя выдвинулись в Тебриз.

Ранее источники, близкие к иранскому руководству, в журнале Atlantic сообщили, что Тегеран допускает неблагоприятный исход ситуации с падением вертолета Раиси. Отмечается, что в настоящее время власти ищут способ объявить об этом, не вызывая хаоса в государстве. В то же время источники американского журнала сообщили, что возможность подтвердить информацию отсутствует.

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#иран
#президент
#вертолёт
#самолёты
#спасатели
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В США узнали о предполагаемой гибели президента Ирана при крушении вертолета
The Atlantic: президент Ирана Раиси мог погибнуть при падении вертолета
20 мая 2024, 00:12

Фото: iStock/Zeferli

Президент Ирана Эбрахим Раиси мог покинуть в результате крушения вертолета. Об этом The Atlantic сообщили источники, близкие к иранскому руководству.
Утверждается, что в настоящее время власти ищут способ объявить об этом, не вызывая хаоса в государстве. В то же время источники американского журнала сообщили, что не могут подтвердить информацию.

Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.

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#азербайджан
#иран
#крушение
#вертолёт
#туман
#спасатели
#скорая помощь
#президент
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В КСИР опровергли сообщения о выходе на связь пассажиров вертолета Раиси
20 мая 2024, 00:04

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами опроверг информацию о выходе на связь имама, находившегося на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По словам генерал-лейтенанта, сообщения о контактах людей, которые сопровождали президента после катастрофы, не соответствуют действительности.

Ранее заместитель главы МИД страны Мехди Сафари заявил, что пятничный имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммед-Али аль-Хашем связался со спасателями. Он пожаловался, что у него плохое настроение, и рассказал, что слышит звук машины скорой помощи.

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#мид
#иран
#мечеть
#спасатели
#скорая помощь
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Россия выразила готовность направить спасателей на поиски вертолета главы Ирана
МИД: Россия готова отправить спасателей на поиск вертолета главы Ирана Раиси
19 мая 2024, 23:53

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Россия готова отправить спасателей на поиски вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом информационному агентству Tasnim сообщил неназванный представитель российского посольства в Тегеране.
Он подчеркнул, что российские спасатели могут немедленно направиться на помощь.

«Мы заявили об этой готовности и ждем решения иранской стороны», – заявил собеседник агентства.

Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.

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#азербайджан
#вертолёт
#иран
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#спасатели
#поиски
#мид
#россия
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В Евросоюзе прокомментировали крушение вертолета с президентом Ирана
Глава Евросовета Мишель: ЕС наблюдает за ситуацией с крушением вертолета Раиси
19 мая 2024, 22:59

Фото: iStock/sinonimas

Президент Евросовета Шарль Мишель прокомментировал крушение вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдаллахианом. Его заявление было опубликовано в социальной сети X.
Мишель подчеркнул, что Европейский Союз (ЕС) внимательно следит за сообщениями об инциденте.

Вертолет с Раиси и Абдуллахианом совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.

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