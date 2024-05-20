После истечения срока своих полномочий 20 мая президент Украины Владимир Зеленский начнет доказывать свою легитимность жестокостью и диктатурой, заявил изданию Ura.ru экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Бывший депутат напомнил, что Зеленский не участвует в выборах и в соответствии с Конституцией не передает власть председателю парламента. При этом Олейник заявил, что сомнения в легитимности украинского лидера существуют как внутри государства, так и за его пределами.
Ранее профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что после 2 мая легитимность президента Украины Владимира Зеленского будет определяться мировым сообществом и гражданами Украины. Он отметил, что страны, заинтересованные в украинском вопросе, должны самостоятельно ответить на вопрос о легитимности киевских властей.
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«Отсюда понятно, что он будет в каждом видеть человека, который сомневается в том, что он, как и царь, настоящий. Будут применять репрессивные методы что приведет к усугублению политического кризиса внутри страны. Будет более жесткая форма правления, по сути диктатура», – предположил спикер.
Ранее профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что после 2 мая легитимность президента Украины Владимира Зеленского будет определяться мировым сообществом и гражданами Украины. Он отметил, что страны, заинтересованные в украинском вопросе, должны самостоятельно ответить на вопрос о легитимности киевских властей.
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Александр Климов