У МИД Киргизии появились вопросы к заявлению представителя МВД РФ Волк

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В МИД Киргизии заявили, что у них появились вопросы к заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк о жалобе жены сотрудника посольства республики. Об этом сообщается на сайте киргизского внешнеполитического ведомства.
Там отметили, что из сообщения Волк следует, что пострадавшая женщина с детьми сама является виновницей инцидента. В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают на объективную служебную проверку.
Также в МИД выразили надежду на то, что МВД рассмотрит записи с нагрудных камер полицейских.
Ранее Волк написала, что МВД приступило к проверке после жалобы супруги дипломата на сотрудников полиции Москвы. Они 8 апреля проводили профилактический обход столичных квартир. Женщина отказалась предъявлять им документы, подчеркнув, что является женой сотрудника посольства Киргизии.
В ходе разговора полицейские не заходили в квартиру, не оказывали психологического и физического давления на женщину.
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Также в МИД выразили надежду на то, что МВД рассмотрит записи с нагрудных камер полицейских.
Ранее Волк написала, что МВД приступило к проверке после жалобы супруги дипломата на сотрудников полиции Москвы. Они 8 апреля проводили профилактический обход столичных квартир. Женщина отказалась предъявлять им документы, подчеркнув, что является женой сотрудника посольства Киргизии.
В ходе разговора полицейские не заходили в квартиру, не оказывали психологического и физического давления на женщину.
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Анастасия Чинкова