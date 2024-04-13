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У МИД Киргизии появились вопросы к заявлению представителя МВД РФ Волк

13 апреля 2024, 20:21
Фото: iStock/HStocks

Фото: iStock/HStocks

В МИД Киргизии заявили, что у них появились вопросы к заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк о жалобе жены сотрудника посольства республики. Об этом сообщается на сайте киргизского внешнеполитического ведомства.
Там отметили, что из сообщения Волк следует, что пострадавшая женщина с детьми сама является виновницей инцидента. В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают на объективную служебную проверку.

Также в МИД выразили надежду на то, что МВД рассмотрит записи с нагрудных камер полицейских.



Ранее Волк написала, что МВД приступило к проверке после жалобы супруги дипломата на сотрудников полиции Москвы. Они 8 апреля проводили профилактический обход столичных квартир. Женщина отказалась предъявлять им документы, подчеркнув, что является женой сотрудника посольства Киргизии.

В ходе разговора полицейские не заходили в квартиру, не оказывали психологического и физического давления на женщину.

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#киргизия
#россия
#мид
#мвд
#ирина волк
#заявление
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Байден прервал выходной для консультаций по Ближнему Востоку
13 апреля 2024, 19:54

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Джо Байден прервал свой выходной и вернулся в Белый дом для консультаций с командой по безопасности из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Отмечается, что глава государства проводил выходной в штате Делавэр. Однако он вынужден был вернуться в Вашингтон на день раньше из-за необходимости срочного обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

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#джозеф байден
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#сша
#израиль
#иран
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Правительство опровергло данные о возможном уходе Белоусова в Счётную палату
13 апреля 2024, 18:46

Фото: iStock/Yury Gubin

В правительстве России опровергли информацию о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счётную палату.
Ранее в этот день появилась информация о том, что Андрей Белоусов может не войти в состав нового кабинета министров. В этом случае он может быть назначен на пост главы Счётной палаты.

Отметим, что это место в настоящее время пустует после ухода бывшего главы Андрея Кудрина на работу в компанию «Яндекс».

Однако в правительстве сообщили, что данная информация нп соответствует действительности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин реализует свои полномочия по формированию нового состава кабмина так, как он считает лучше.

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#правительство
#россия
#данные
#владимир путин
#пост
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МИД РФ: Лавров решительно осудил удар Израиля по иранскому посольству в Сирии
13 апреля 2024, 17:30

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы с иранским коллегой решительно осудил удар Израиля по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Об этом сообщили в МИД РФ.
Российский министр провёл телефонный разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. В ходе разговора основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке.

Лавров осудил удар израильской армии по посольству Ирана, подчеркнув, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства.

Политики подтвердили настрой на сохранение координации по актуальным вопросам международной и региональной повесток.

Ранее, 1 апреля, Минобороны Сирии сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по зданию генконсульства Ирана в сирийском Дамаске. В результате этого удара здание было полностью разрушено. В нём также находилась резиденция посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари, который не пострадал.

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#сергей лавров
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#россия
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#посольство
#израиль
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«Уничтожат в любое время»: В США осознали свою беспомощность перед Россией
Риттер: Россия может уничтожить силы НАТО в любое время, когда вступит в бой
13 апреля 2024, 17:06

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Россия может уничтожить армии стран НАТО в любое время, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouТube-канала Judging Freedom.
По словам эксперта, Вооружённые силы стран Североатлантического альянса совсем не подготовлены к затяжным боевым столкновениям и будут не способны в них участвовать.

«Российская армия сегодня вполне способна участвовать в такого рода конфликтах. Возможно, ее численность меньше, но их опыт и возможности таковы, что они могут уничтожить силы НАТО в любое время, когда вступят в бой», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Риттер.

Он также указал, что ВС РФ представляют из себя единую крупную армию. В способности же стран альянса собрать свои силы воедино Риттер усомнился.

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#нато
#вс рф
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FT: Китай поставляет России двигатели для крылатых ракет и БПЛА
13 апреля 2024, 16:46

Фото: iStock/Alexyz3d

Китай поставляет России двигатели для крылатых ракет и беспилотники, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на американскую разведку.
По информации СМИ, российские и китайские специалисты проводят совместную работу над производством беспилотных летательных аппаратов в России.

Чиновники из Соединённых Штатов также утверждают, что Китай якобы поставил 90 процентов микросхем, которые использовались для изготовления танков, ракет и самолетов.

При этом, представитель посольства Китайской народной республики (КНР) в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай не предоставляет оружие ни одной из сторон российско-украинского конфликта.

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#китай
#россия
#бпла
#ракета
#сша
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Глава ЕК фон дер Ляйен обвинила немецкую партию в сотрудничестве с Россией
13 апреля 2024, 16:25

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии» в сотрудничестве с Россией. Об этом пишет издание Politico.
Она подчеркнула, что правая партия якобы имеет связи с Москвой и ведёт пророссийскую пропаганду в Европе.

Политик заявила, что совершенно не удивлена расследованию секретной службы Чехии в отношении двух кандидатов, возглавляющих партию на европейских выборах. По её словам, они уже давно ведут агитацию против Евросоюза и никогда не скрывали своего восхищения Кремлём.

Ранее в Чехии сообщили, что политики из шести страны получали крупные суммы денег от пророссийского сайта Voice of Europe, редакция которого находится в Праге. Эти средства им выплачивались в обмен на продвижение пророссийских взглядов. Имена этих политиков приведены не были, однако известно, что два члена партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон и Максимилиан Кра давали интервью Voice of Europe.

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Германия отправит Украине ещё одну систему ПВО Patriot

На Украине заявили, что Германия и США не желают принимать страну в НАТО
#германия
#россия
#еврокомиссия
#обвинение
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Германия отправит Украине ещё одну систему ПВО Patriot
13 апреля 2024, 16:13

Фото: iStock/alzay

Минобороны Германии сообщило о поставке на Украину ещё одной системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Напомним, что ранее страна уже поставила Киеву две такие системы.

В ведомстве подчеркнули, что решение о дополнительных поставках вооружения было принято в связи с увеличением количества авиаударов ВС РФ по Украине.

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают в него страны НАТО. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы, поступающие на Украину, будут законной целью для России. Он также отмечал, что США и НАТО уже участвуют в конфликте не только поставками, но и подготовкой военных ВСУ.

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#германия
#украина
#поставки
#пво
#вооружение
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Французский политик Филиппо предрек конец Украины Зеленского
Французский политик Филиппо заявил, что Украине Зеленского пришел конец
13 апреля 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что все кончено для Украины Зеленского. Так Филиппо прокомментировал слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что ситуация на Восточном фронте за последнее время существенно обострилась.
Политик отметил, что украинский лидер находится в тяжелом положении. По словам Филиппо, по этой причине «НАТО перевозбудилось», а также появились лживые опросы, по результатам которых 51% французов якобы хотят сражаться на Украине.

Филиппо также призвал граждан не попадать под военную пропаганду. По его мнению, необходимо добиваться мира, а не очередных поставок оружия для продолжения кровопролития.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия добивается тактического успеха. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#армия
#нато
#всу
#рф
#украина
#франция
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«Классические фейк ньюс»: Захарова ответила на слова Японии о ядерной угрозе со стороны РФ
Захарова назвала слова Японии о ядерной угрозе со стороны РФ «фейк ньюс»
13 апреля 2024, 15:20

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Слова зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино о якобы ядерной угрозе со стороны России являются классическим примером фейк ньюс, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями».
Ранее Сино, в ходе заседания Совета безопасности ООН, заявила, что Япония не станет мириться с ядерной угрозой со стороны России, которая может повлечь за собой повторение трагедии в Хиросиме и Нагасаки. При этом, реальных виновных сброса ядерной бомбы на мирные японски города дипломат не упомянула.

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример «фейк ньюс» и дезинформации», — ответила на слова Сино Захарова.

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#япония
#россия
#ядерное оружие
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