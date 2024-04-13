МВД инициировало проверку после жалобы жены киргизского дипломата в Москве

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МВД инициировало внутреннюю проверку после жалобы жены сотрудника посольства Киргизии на неправомерные действия полиции, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — пишет Волк.
Спикер МВД отметила, что инцидент произошёл 8 апреля. Полицейские совершали профилактический обход на Нижегородской улице в Москве и наткнулись на супругу киргизского дипломата. Они попросили женщину предъявить документы, однако, делать это она отказалась, заявив о своём статусе.
Отмечается, что сотрудники полиции не оказывали ни физического, не психологического воздействия на женщину. В квартиру входить они также не стали.
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