МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в нападении на полицейских в Щелково

Фото: ГУ МВД
Василий Буряков, задержанный по подозрению в нападении на полицейских на проселочной дороге в Подмосковье, признал свою вину на первом допросе. Об этом 11 апреля сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк, опубликовав видео допроса. Мужчина был арестован на территории Тверской области через четыре дня после происшествия.
«На территории Тверской области сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России "Щёлковское" 7 апреля этого года», — написала Волк.
По данным следствия, 7 апреля полицейские проводили операцию по задержанию наркодилеров в подмосковном Щелково. Двое стражей порядка заметили подозреваемого и попытались задержать его, однако он оказал активное сопротивление, открыв огонь в сторону правоохранителей не менее шести раз. Один из полицейских скончался от полученный ранений. Злоумышленник скрылся на мотоцикле с места происшествия, двигаясь в направлении Санкт-Петербурга по трассе М11.
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