Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в нападении на полицейских в Щелково

МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в нападении на полицейских в Щелково

11 апреля 2024, 13:25
Фото: ГУ МВД

Фото: ГУ МВД

Василий Буряков, задержанный по подозрению в нападении на полицейских на проселочной дороге в Подмосковье, признал свою вину на первом допросе. Об этом 11 апреля сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк, опубликовав видео допроса. Мужчина был арестован на территории Тверской области через четыре дня после происшествия.


«На территории Тверской области сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России "Щёлковское" 7 апреля этого года», — написала Волк.



По данным следствия, 7 апреля полицейские проводили операцию по задержанию наркодилеров в подмосковном Щелково. Двое стражей порядка заметили подозреваемого и попытались задержать его, однако он оказал активное сопротивление, открыв огонь в сторону правоохранителей не менее шести раз. Один из полицейских скончался от полученный ранений. Злоумышленник скрылся на мотоцикле с места происшествия, двигаясь в направлении Санкт-Петербурга по трассе М11.

Читайте также:

По полицейским из Щёлково открыл огонь наркокурьер, которого заметили на трассе М11

В Щёлково во время обхода квартир убиты два полицейских

В Щелково введен план «Сирена» после убийства полицейского
#подмосковье
#щёлково
#мвд
#видео
#план
#полицейские
#мужчина
#гу мвд россии по московской области
#происшествия
#ирина волк
#наркокурьер
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
НАК опубликовал кадры ликвидации двух боевиков, готовивших теракты в Нальчике
11 апреля 2024, 13:33

Национальный антитеррористический комитет РФ опубликовал кадры контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, где ликвидировали двух боевиков, открывших огонь по силовикам.
Как пишет НАК, на месте боестолкновения обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы. Сейчас там работают взрывотехники ФСБ. По данным комитета, потерь среди силовиков и гражданского населения нет.

На кадрах в том числе последствия боя — на доме многочисленные следы от пуль, а на машине силовиков — дырки от стрельбы. На кадрах также показывают оружие боевиков.

Ранее режим КТО вводили в Махачкале и Каспийске Республики Дагестан. Там сотрудники ФСБ искали подозреваемых в причастности к террористическим организациям. В результате боевиков вычислил спецназ ФСБ. Их заблокировали в нескольких квартирах в жилых кварталах.

Читайте также:

Пленный спецназовец ВСУ рассказал о подготовке на базе Солсбери в Британии

Пресечена спланированная Британией высадка десанта на Тендровскую косу

WarGonzo: ВС РФ уничтожили украинский десант на левом берегу Днепра
#россия
#фсб
#оружие
#боеприпасы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Убившего полицейского байкера-наркоторговца задержали в Тверской области
11 апреля 2024, 13:17

Фото: iStock/blinow61

Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье, задержан в Тверской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Задержать сбежавшего наркоторговца-байкера удалось сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии. Подозреваемый признал вину.

Напомним, нападение на сотрудников полиции в подмосковном поселке произошло 7 апреля. Право охранители устроили засаду с целью обнаружить наркодилера в месте хранения закладок. Когда мужчина увидел сотрудников, он открыл по ним огонь. Один из них скончался на месте, второго госпитализировали с ранением головы.

Читайте также:

По полицейским из Щёлково открыл огонь наркокурьер, которого заметили на трассе М11

В Щёлково во время обхода квартир убиты два полицейских

В Щелково введен план «Сирена» после убийства полицейского
#щёлково
#нападение
#мвд
#мужчина
#гу мвд россии по московской области
#наркокурьер
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бежавший в чеховский лес пособник террористов из «Крокуса» уехал в Польшу
11 апреля 2024, 13:06

Фото: iStock/Михаил Руденко

Разыскиваемый сообщник террористов из «Крокус Сити Холла» находится в Польше, сообщила RT его приемная дочь.
Как рассказала девушка, она долгое время не видела отчима, созванивалась с ним редко. В последний раз они говорили несколько недель назад.

Также она сообщила, что 10 апреля ее мать общалась с подозреваемым по телефону. Он сказал, что ремонтирует машины в Польше.

Она добавила, что в России ее отчим появлялся очень редко, последний раз он был в стране зимой. На связь с девушкой он не выходит, его телефон, как правило, недоступен.

В среду в подмосковном Чехове для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов ввели сигнал «Сирена». Причиной послужил подозреваемый в пособничестве террористам, который скрылся от оперативников в лесах округа.

Читайте также:

Диловар Исломов отрицает свою вину по делу о теракте в «Крокусе»

В ДНР заявили, что украинские службы стоят за нападением на «Крокус»

Суд в Москве арестовал одиннадцатого фигуранта дела о нападении на «Крокус» Шарипзоду
#россия
#крокус сити холл
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нахожусь в зоне СВО»: жену бизнесмена Портнягина задержали за налоговые махинации
В Москве задержали супругу блогера и автора книги «Трансформатор» Портнягина
11 апреля 2024, 13:03

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники полиции в Москве задержали супругу основателя бизнес-клуба Club 500, блогера и автора книги «Трансформатор» Дмитрия Портнягина. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Правоохранители приехали к нему домой ранним утром. В жилище Портнягина был произведен обыск в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и сборов.

Портнягин также сообщил, что в настоящее время он находится в зоне СВО на Украине, но о целях своей поездки подробностей не привел. Он добавил, что сегодня же оплатит все задолженности. Предприниматель выразил надежду на то, что в ближайшее время его супругу отпустят домой.

Читайте также:

Налоговая подала в суд на Сергея Лазарева

В Госдуме предложили ввести дополнительный налог для иноагентов

Налоговая служба насчитала у Блиновской около 1,5 миллиарда рублей недостачи
#суд
#предприниматель
#жилище
#сво
#налог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нальчике в ходе КТО уничтожены двое боевиков, планировавших теракты
11 апреля 2024, 12:24

Фото: istockphoto/waewkid

Двое боевиков, планировавших совершение террористических актов, уничтожены в ходе проведения контртеррористической операции в окрестностях Нальчика. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) Кабардино-Балкарии.
По данным НАК, боевики состояли в международной террористической организации. Они планировали совершение ряда террористических актов и диверсий на территории Кабардино-Балкарии.

Сотрудники силовых структур выяснили местонахождение вооружённых бандитов. Бойцы спецназа ФСБ заблокировали их на территории садового товарищества «Насып» в городском округе Нальчик. В ответ на предложение сдаться боевики открыли огонь по правоохранителям. В ходе скоротечной перестрелки два террориста были убиты. Потерь и пострадавших среди полицейских и гражданского населения удалось избежать.

Читайте также:

В Нальчике спецназ блокировал причастных к терроризму боевиков

НАК: Ликвидированные в Карабулаке боевики были приверженцами ИГ*

В Нальчике предотвратили теракт на вокзале

* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#фсб
#сотрудники
#террористы
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расстрелявшему полицейских под Москвой наркоторговцу заочно предъявили обвинение
11 апреля 2024, 11:47

Фото: istockphoto/artolympic

Наркоторговцу, который застрелил одного полицейского и ранил другого при попытке задержания, заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей, а также в незаконном хранении и обороте оружия.
Кроме того, также заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области (ГСУ СК РФ). После задержания преступник будет отправлен под арест, написали представители следствия, которое ведёт первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России.

Следователи и криминалисты изъяли с места преступления большое количество улик, а также допросили свидетелей и назначили проведение необходимых экспертиз, в том числе молекулярно-генетических.

Ранее была установлена личность преступника. Им оказался 33-летний Василий Буряков. После совершения преступления он скрылся на чёрном мотоцикле, а позже был замечен в районе Твери на трассе М-11, по которой он двигался в сторону Санкт-Петербурга. Возможно, в настоящее время он передвигается на принадлежащей ему тёмно-зелёной «Ниве».

Читайте также:

В Щелково введен план «Сирена» после убийства полицейского

Стали известны важные подробности расстрела полицейских в Подмосковье

МВД установило личность подозреваемого, напавшего на полицейских в Подмосковье
#арест
#следователи
#ск рф
#служба
#полицейские
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье поймали серийного вора из частных домов и бытовок
11 апреля 2024, 09:52

Фото: istockphoto/artolympic

36-летнего жителя Московской области, подозреваемого в серии краж личного имущества, задержали полицейские региона, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что злоумышленник подъехал на своей машине к СНТ у деревни Чашниково городского округа Химки, припарковался и начал выбирать дом, в котором нет людей. Затем он отжал профлист забора одного из участков, проник туда, сломал фомкой стену строительной бытовки и похитил оттуда лодочный мотор стоимостью свыше 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Личность злоумышленника удалось установить. При помощи росгвардейцев его задержали по месту жительства в городском округе Лобня.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен ещё к трём таким же кражам на территории Химок. Он забирал из частных домов инструменты, бытовую технику и личные вещи. Часть украденного полицейские обнаружили по месту проживания задержанного, часть вещей он успел продать, а деньги — потратить.

Сейчас полиция выясняет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Читайте также:

В Нальчике спецназ блокировал причастных к терроризму боевиков

Жители Кургана получили предупреждение о приближении большой воды

В Удмуртии зафиксировали крупный пожар
#кражи
#полиция
#криминал
#химки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нальчике спецназ блокировал причастных к терроризму боевиков
11 апреля 2024, 09:24

Фото: istockphoto/romankosolapov

В одном из садоводств в пригороде Нальчика сотрудники силовых структур и бойцы спецназа заблокировали боевиков, причастных к террористической деятельности. В ответ на предложение сдаться бандиты открыли огонь.
Как сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Кабардино-Балкарии была получена информация о местонахождении вооружённых лиц, причастных к террористической деятельности. В ночь на 11 апреля боевики были заблокированы группой спецназа ФСБ на территории садового товарищества «Насып» в городском округе Нальчик.

Для обеспечения безопасности граждан в районе, где были обнаружены боевики, объявлен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в ведомстве. Предложение сдаться бандиты отвергли и в ответ открыли огонь из стрелкового оружия по сотрудникам силовых структур. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.

Читайте также:

НАК опубликовал видео, как проходил режим КТО в ингушском Карабулаке

НАК: Ликвидированные в Карабулаке боевики были приверженцами ИГ*

В Нальчике предотвратили теракт на вокзале

* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#ночь
#фсб
#оперативный штаб
#операции
#режим
#информация
#террористы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лось стал причиной смертельного ДТП на трассе под Петербургом
11 апреля 2024, 08:51

Фото: istockphoto/JanMiko

На трассе в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Причиной аварии стал внезапно выбежавший на дорогу лось.
Инцидент произошёл на шоссе Санкт-Петербург - Псков в Гатчинском районе Ленобласти, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Автомобиль «Форд» в сторону деревни Поддубье, где традиционно водится много лосей. Животное неожиданно выскочило на дорогу и врезалось в машину. От удара легковушка съехала в кювет и перевернулась. Водитель погиб на месте.

На вид мужчине, ехавшему за рулём иномарки, около 50 лет, его личность сейчас устанавливается. От удара автомобилю полностью разворотило капот. Сам лось умер на дороге. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными, следуя по дорогам, проложенным в местах обитания лосей — об этом сообщают специальные знаки. Лобовое столкновение с крупным копытным может закончиться трагически, как в данном случае.

Читайте также:

В Московской области в аварии с «Жигулями» погиб лось

В Мытищах лось провалился под лёд

В Башкирии лось прогулялся по супермаркету и умер
#гибдд
#животное
#автомобиль
#столкновение
#лось
#шоссе
#водитель
#петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф