«У нас есть все»: Медведев оценил готовность РФ к победе

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У РФ есть технологический потенциал, рабочий опыт, передовое и все нужное для победы.
Такое мнение зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал в соцсети «ВКонтакте». По его словам, также у РФ есть стойкость, сила, верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели.
Он подчеркнул, что Россия выпускает оружие «не вместо, а вместе» со всем, что необходимо для благополучия населения. При этом производимое в стране вооружение Медведев назвал грозным.
Ранее Медведев заявил, что ответ на конфискацию активов РФ будет асимметричным. Главная причина — отсутствие в стране значимого числа американского имущества.
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Он подчеркнул, что Россия выпускает оружие «не вместо, а вместе» со всем, что необходимо для благополучия населения. При этом производимое в стране вооружение Медведев назвал грозным.
Ранее Медведев заявил, что ответ на конфискацию активов РФ будет асимметричным. Главная причина — отсутствие в стране значимого числа американского имущества.
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Алёна Самарева