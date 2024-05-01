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Российские силы прорвали оборону ВСУ в Донбассе, об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
«Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе», — пишет автор статьи.
Немецкий обозреватель уточнил, что Вооружённые силы РФ воспользовались моментом, пока новый транш американской помощи не успел поступить в руки к киевскому режиму.
В Süddeutsche Zeitung также отметили, что территория фронта на Донбассе заметно увеличилась, и теперь ВСУ требуется ещё больше техники, боеприпасов и живой силы.
Нехватку солдат Киев пытается восполнить при помощи зверских методов мобилизации. Об этом в интервью британскому изданию Economist рассказал житель Одессы.
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