Подполье: ВС РФ ударили по ангару с техникой ВСУ в Николаевской области

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Российские силы нанесли удар по ангару с украинской техникой в Дмитровке, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Очаков и прилегающая территория получили немного обстрелов. В Дмитровке попали в ангар с техникой. Местные каналы пишут, что «там ничего не было», но мы не сильно в это верим, то, чего «не было» вывозили грузовиками», — уточнил Лебедев, ссылаясь на информацию от своих коллег.
По словам собеседника агентства, 30 апреля Вооружённые силы России поразили турбазы в соседнем Очакове, где располагались отряды украинских военных. При этом Лебедев отметил, что «прилетело без фанатизма», говоря об ударах по турбазам.
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