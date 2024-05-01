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Мужчины в Одессе живут в постоянном страхе из-за зверских методов мобилизации, об этом рассказал местный житель Владислав в интервью для The Economist.
«Владислав лично застал несколько таких рейдов. По его словам, в Киеве взялись за Одессу с особым тщанием — городу спустили непомерно суровый план по призыву», — уточнили в издании.
Как сообщил собеседник Economist, сотрудники украинских военкоматов часто прячутся рядом с остановками общественного транспорта, заскакивают в него и силой выволакивают мужчин призывного возраста. Пользуются общественным транспортом только самые смелые одесситы, уточнил Владислав.
Ещё один житель Одессы Александр признался, что боится сотрудников военкоматов даже сидя в своём собственном доме, поскольку оин могут начать ломиться к нему в дверь.
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Евгения Парфентьева