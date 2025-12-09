Прекращение огня на Украине к 25 декабря: Трамп ставит дедлайн

09 декабря 2025, 22:53

Трамп требует ответа от Зеленского по мирному плану к Рождеству

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп рассчитывает достичь договоренности по урегулированию конфликта на Украине к Рождеству, 25 декабря, сообщает Financial Times.