Прекращение огня на Украине к 25 декабря: Трамп ставит дедлайн
Президент США Дональд Трамп рассчитывает достичь договоренности по урегулированию конфликта на Украине к Рождеству, 25 декабря, сообщает Financial Times.
Команда Трампа через своих посредников настоятельно призвала Владимира Зеленского дать ответ на предложенный мирный план в ближайшие дни.
9 декабря в интервью Politico Трамп заявил, что Зеленскому пора ознакомиться с положениями его плана и согласиться с ними, поскольку, по его мнению, Украина сейчас «проигрывает».
Он также подчеркнул необходимость восстановления демократии и проведения выборов в стране. В отношении России Трамп отметил её более сильную переговорную позицию и посетовал, что в 2014 году администрация Обамы «отдала» Москве Крым.
