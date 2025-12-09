В РФ оценили заявление Трампа о необходимости проведения выборов на Украине
Политолог Дудаков назвал знаковым заявление Трампа о выборах на Украине
Политолог-американист Малек Дудаков назвал заявление президента США Дональда Трампа о том, что пора провести выборы на Украине знаковым.
Напомним, 9 декабря Трамп заявил о необходимости проведения выборов президента на Украине.
Эксперт напомнил, что в США выборы продолжали проводить при конфликтах и войнах, и в Вашингтоне не понимают, зачем вообще нужно отменять выборы даже в условиях военного времени.
«Для них это признак того, что страна является автократией, а Украина таковой на текущий момент и является. В этой связи слова Трампа — это, конечно, чёрная метка для Зеленского. То есть ясно, что его американцы уже рассматривают как недоговороспособного. И будут, скорее всего, пытаться каким-то образом поменять», — отметил Дудаков в разговоре с RT.
Он также не исключил, что конфликт между Вашингтоном и Киевом в ближайшее время будет усугубляться.
Тем временем политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак объяснил Общественной Службе Новостей, что Трампу необходимо предъявить России легитимную власть для подписания мирного соглашения, а также заменить «пробританскую верхушку» и поставить туда своих людей.
Однако эксперт считает, что для проведения честных выборов Украина должна очень сильно измениться.
«На что надеется Трамп? Что под американским контролем на участках голосования будут нацистские «наблюдатели», и их банды будут доводить результаты выборов до нужных показателей? Говорить о том, что такие выборы могут быть проведены в короткие сроки и на подконтрольных Западу территориях, нереально. Россия такие выборы не признает», — сказал Дудчак.
Он подчеркнул, что выборы на Украине должны происходить под контролем РФ, а все замешанные в военных преступлениях должны принимать в них участие.
Тем не менее политолог назвал намерения Трампа благими.