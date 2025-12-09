В РФ оценили заявление Трампа о необходимости проведения выборов на Украине

09 декабря 2025, 21:42

Политолог Дудаков назвал знаковым заявление Трампа о выборах на Украине

Фото: iStock/twinsterphoto

Политолог-американист Малек Дудаков назвал заявление президента США Дональда Трампа о том, что пора провести выборы на Украине знаковым.





Напомним, 9 декабря Трамп заявил о необходимости проведения выборов президента на Украине.



Эксперт напомнил, что в США выборы продолжали проводить при конфликтах и войнах, и в Вашингтоне не понимают, зачем вообще нужно отменять выборы даже в условиях военного времени.





«Для них это признак того, что страна является автократией, а Украина таковой на текущий момент и является. В этой связи слова Трампа — это, конечно, чёрная метка для Зеленского. То есть ясно, что его американцы уже рассматривают как недоговороспособного. И будут, скорее всего, пытаться каким-то образом поменять», — отметил Дудаков в разговоре с RT.

«На что надеется Трамп? Что под американским контролем на участках голосования будут нацистские «наблюдатели», и их банды будут доводить результаты выборов до нужных показателей? Говорить о том, что такие выборы могут быть проведены в короткие сроки и на подконтрольных Западу территориях, нереально. Россия такие выборы не признает», — сказал Дудчак.