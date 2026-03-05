«По всем признакам видно»: Аналитик усомнился в превосходстве сил США над Ираном

05 марта 2026, 14:17

Аналитик Марочко: Иран хорошо подготовился к длительным боевым действиям

Фото: istockphoto/AlessandroPhoto

В потенциальной войне на истощение Иран выглядит в более выгодной позиции. Обстановка показывает, что Тегеран заранее готовился к долгой конфронтации.





Такое мнение NEWS.ru выразил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что Иран действует расчетливо и не задействует весь арсенал сразу — отражает удары точечно и дозированно, применяет комбинированные атаки и тем самым снижает стоимость нанесения огневого поражения.





«Абсолютно по всем признакам видно, что Иран довольно-таки неплохо подготовился к затяжным боевым действиям. Есть децентрализованное управление, которое позволяет обрабатывать всевозможными боеприпасами заранее подготовленные цели для ударов», — прокомментировал аналитик.