«По всем признакам видно»: Аналитик усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Аналитик Марочко: Иран хорошо подготовился к длительным боевым действиям
В потенциальной войне на истощение Иран выглядит в более выгодной позиции. Обстановка показывает, что Тегеран заранее готовился к долгой конфронтации.
Такое мнение NEWS.ru выразил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что Иран действует расчетливо и не задействует весь арсенал сразу — отражает удары точечно и дозированно, применяет комбинированные атаки и тем самым снижает стоимость нанесения огневого поражения.
«Абсолютно по всем признакам видно, что Иран довольно-таки неплохо подготовился к затяжным боевым действиям. Есть децентрализованное управление, которое позволяет обрабатывать всевозможными боеприпасами заранее подготовленные цели для ударов», — прокомментировал аналитик.При этом он подчеркнул, что необходимо трезво оценивать соотношение армий — вооруженные силы США в связке с Израилем существенно превосходят иранские. Однако, добавил Марочко, история и практика нередко показывают, что даже это не всегда помогает одержать победу над более малочисленным противником.
Ранее военэксперт назвал главную ошибку США в конфликте с Ираном.