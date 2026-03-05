На Западе замалчивают атаку на начальную школу для девочек в Иране
Британский политик Гэллоуэй: СМИ Запада замалчивают атаку на школу в Иране
Западные СМИ умышленно замалчивают атаку США и Израиля на начальную школу для девочек в Иране, где погибло более 170 детей. Такое заявление сделал британский политик Джордж Гэллоуэй.
Напомним, 3 марта в Иране состоялась траурная церемония прощания с погибшими в результате удара по начальной школе в городе Минаб. На похоронную процессию вышли тысячи скорбящих, сообщали argumenti.ru. Трагедия произошла 28 февраля. Тогда начальная школа для девочек подверглась ракетному удару со стороны Израиля и США. Погибло более 170 человек.
«Позвольте задать вопрос: какой была бы реакция, если бы, не дай бог, Россия убила 165 украинских школьниц? Как бы тогда звучала эта история? Стала бы она главной новостью в мире?» — задается вопросом Гэллоуэй в беседе с RT.
Он обратил внимание на то, что в западных СМИ об этой атаке ничего не говорят. Если же тема поднимается, то журналисты делают вид, что не знают, кто совершил это страшное преступление.