05 марта 2026, 14:23

Британский политик Гэллоуэй: СМИ Запада замалчивают атаку на школу в Иране

Фото: iStock/Ruma Aktar

Западные СМИ умышленно замалчивают атаку США и Израиля на начальную школу для девочек в Иране, где погибло более 170 детей. Такое заявление сделал британский политик Джордж Гэллоуэй.





Напомним, 3 марта в Иране состоялась траурная церемония прощания с погибшими в результате удара по начальной школе в городе Минаб. На похоронную процессию вышли тысячи скорбящих, сообщали argumenti.ru. Трагедия произошла 28 февраля. Тогда начальная школа для девочек подверглась ракетному удару со стороны Израиля и США. Погибло более 170 человек.





«Позвольте задать вопрос: какой была бы реакция, если бы, не дай бог, Россия убила 165 украинских школьниц? Как бы тогда звучала эта история? Стала бы она главной новостью в мире?» — задается вопросом Гэллоуэй в беседе с RT.