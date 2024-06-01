Сотрудников «Крокус Сити Холла» заподозрили в причастности к гибели людей в теракте

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Дело в отношении двух сотрудников «Крокус Сити Холла» об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после теракта в концертном зале, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).
Этим сотрудникам предъявлены обвинения, в данный момент они находятся под подпиской о невыезде. Они категорически отрицают свою вину. Главная претензия в отношении сотрудников концертного зала заключается в том, что пожарные выходы из зала были закрыты.
Напомним, трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске, произошла 22 марта 2024 года. Около шести тысяч зрителей собрались на концерт рок-группы «Пикник», когда в зал ворвались четверо вооружённых мужчин и открыли стрельбу по людям. После обстрела террористы подожгли здание «Крокуса» и скрылись на автомобиле. Российские силовики схватили их в Брянской области, на пути к украинской границе.
По официальным данным, в теракте погибли более 145 человек, что стало крупнейшей трагедией в истории современной России, после атаки на школу в Беслане.
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Напомним, трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске, произошла 22 марта 2024 года. Около шести тысяч зрителей собрались на концерт рок-группы «Пикник», когда в зал ворвались четверо вооружённых мужчин и открыли стрельбу по людям. После обстрела террористы подожгли здание «Крокуса» и скрылись на автомобиле. Российские силовики схватили их в Брянской области, на пути к украинской границе.
По официальным данным, в теракте погибли более 145 человек, что стало крупнейшей трагедией в истории современной России, после атаки на школу в Беслане.
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Александр Климов