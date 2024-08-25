У посольства Франции в Москве прошла акция в поддержку Павла Дурова

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Около посольства Франции в Москве прошла акция в поддержку сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного в Париже. Организатором выступил вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков вместе со сторонниками партии «Новые люди».
Об парламентарий написал в своём телеграм-канале. Люди приходят к французскому посольству и оставляют около него бумажные самолётики — легко узнаваемый символ мессенджера — в поддержку российского программиста и предпринимателя. Даванков обратился к жителям других российских городов с призывом организовать подобные акции поддержки.
Обстановка вокруг французского посольства на фоне задержания Павла Дурова остаётся спокойной. Никаких дополнительных мер безопасности или патрулирования окрестных улиц правоохранителями не наблюдается.
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Александр Бойцов