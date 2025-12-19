Путин: Европе придется вернуть российские активы

19 декабря 2025, 13:09

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что странам Европы придется вернуть российские активы за рубежом. Об этом глава страны сказал в ходе прямой линии.





К тому же действия ЕС российский лидер сравнил с грабежом, так как Евросоюз делает все открыто. Он отметил, что в случае конфискации активов Европу ждут серьезные последствия.





«Мы будем защищать свои интересы, прежде всего в судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет не зависима от политических решений», — уточнил Путин.