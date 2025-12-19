Путин: Европе придется вернуть российские активы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что странам Европы придется вернуть российские активы за рубежом. Об этом глава страны сказал в ходе прямой линии.
К тому же действия ЕС российский лидер сравнил с грабежом, так как Евросоюз делает все открыто. Он отметил, что в случае конфискации активов Европу ждут серьезные последствия.
«Мы будем защищать свои интересы, прежде всего в судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет не зависима от политических решений», — уточнил Путин.Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.