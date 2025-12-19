Путин сообщил о лидерстве России в сфере беспилотников
Россия достигла лидерства в области беспилотных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».
Он отметил, что по количеству дронов страна превосходит своих противников. Ситуация с БПЛА, по его словам, кардинально изменилась, и это хорошо известно на линии фронта, добавил президент.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
