Захарова: ВСУ создают концлагеря в российском приграничье

Фото: сайт МИД РФ
У Москвы имеются данные, что боевики ВСУ создают в приграничье России подобие концлагерей, куда помещаются гражданские. Об этом в рамках IV Евразийского женского форума заявила дипломат МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что, согласно сведениям, украинские неонацисты насильственно вывозят не успевших эвакуироваться из-под Курска людей.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Как докладывали в Минобороны РФ, в указанный район были направлены дополнительные силы.
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«Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей, граждан Советского Союза, в плен, в рабство?» — спросила официальный представитель МИД России.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Как докладывали в Минобороны РФ, в указанный район были направлены дополнительные силы.
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Никита Кротов