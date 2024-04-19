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У России есть большой объем средств Запада на случай конфискации ее активов

В МИДе заявили о значимом объеме западных средств на случай конфискации ее активов
19 апреля 2024, 17:31
Фото: iStock/Ilya Burov

Фото: iStock/Ilya Burov

У России есть значительный объем западных средств и имущества, на которые могут быть «распространены» ответные действия Москвы в случае конфискации активов РФ на Западе. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Москва расценивает заморозку активов РФ в западных юрисдикциях и попытки их конфискации как «незаконные меры, грубо нарушающие основополагающие принципы и нормы международного права». Она отметила, что это «неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов», которое «представляет собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против РФ».

«Россия будет руководствоваться «принципом взаимности» в случае конфискации ее активов», — заявила она.



Захарова отметила, что Россия располагает значительным объемом западных средств и имущества, а также арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран у РФ широк.

Ранее страны «Большой семерки» договорились оставить замороженными российские активы до момента выплаты Россией ущерба Украине. Помимо этого отмечается, что они одобряют предложения ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов «в пользу Украины», а также предпринятые Америкой и Великобританией шаги по остановке торговли российскими недрагоценными металлами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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#сво
#захарова
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#рф
Орбан: Отправка войск НАТО на Украину окончательно утянет Запад на дно
19 апреля 2024, 17:50

Фото: сайт Кремля

Если Запад отправит своих военных на Украину, это может окончательно утянуть Европу на дно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что НАТО в шаге от принятия этого опрометчивого решения, а Брюссель, бряцая оружием, играет с огнём и искушает Бога. Отправку войск на Украину глава венгерского правительства назвал военным водоворотом, который неминуемо затянет Европу на самое дно. Такую мысль он высказал во время выступления на мероприятии, посвящённом началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV.

По словам Орбана, европейские политики уже ввязались в украинский конфликт и всерьёз называют его «своей войной», в то время как для Будапешта он всегда был столкновением двух братских славянских народов. Венгерский премьер также отметил, что на поддержку Киева Евросоюз уже потратил около 100 миллиардов евро.

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#венгрия
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Финский премьер отказался общаться с русскоязычными жителями на границе
Финский премьер Орпо отказался общаться с русскоязычными жителями на границе
19 апреля 2024, 17:44

Фото: Finnish Government

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили границу с Россией, но отклонили запрос русскоязычных жителей о ее открытии, сообщило «Александровское общество» в Telegram-канале.
Они выразили намерение обсудить вопрос с политиками, чтобы привлечь внимание к теме, но запрос на встречу был отклонен из-за занятого графика. Премьер-министр и глава Еврокомиссии осматривали границу с воздуха на вертолете.

Активисты «Александровского общества» провели пикет на дороге к пограничному переходу «Нуйямаа». Во время последующей пресс-конференции Орпо попросил Евросоюз предоставить финансовую помощь регионам у границы с Россией, которые, по его утверждению, пострадали от экономических последствий действий Москвы.

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#евросоюз
#финляндия
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Минобороны Молдавии отказалось воздать почести погибшим в ВОВ
Минобороны Молдавии отказалось помогать в захоронении останков советских солдат
19 апреля 2024, 17:19

Фото: iStock/Nabil Kamara

Министерство обороны Молдавии отклонило запрос поискового движения страны, занимающегося поиском останков погибших во время Великой Отечественной войны, о проведении церемонии по их захоронению. Об этом написал председатель организации и глава национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале.
По словам общественного деятеля, причиной такого решения формально стало празднование Дня национального флага. Он также отметил, что получал подобные отказы от командования неоднократно.

Поисковое движение обращалось к министерству с просьбой предоставить почетный караул и оркестр для участия в захоронении погибших с соответствующими воинскими почестями.

«Это больше похоже не на армию, а на цирк, который все время что-то празднует», — написал Петрович.
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#молдавия
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Лавров оценил вероятность прекращения СВО в случае переговоров с Киевом
Лавров: Москва не остановит СВО в случае возобновления переговоров с Киевом
19 апреля 2024, 17:03

Фото: сайт Кремля

В случае возобновления переговорного процесса с Украиной, Россия не прекратит проведение СВО до достижения ее целей. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
Он также отметил, что Москва готова к диалогу с Киевом, однако процесс СВО прерываться не будет.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что речь идет не только о положении войск на линии фронта, но и новых регионах, которые вошли в состав РФ.

Прежде президент России Владимир Путин говорил о том, что Москва готова к диалогу с Киевом, однако Владимир Зеленский на законодательном уровне исключил урегулирование дипломатическим путем, издав соответствующий указ.

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#лавров
#рф
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Президент ЦАР Туадера предложил России место для создания военной базы
19 апреля 2024, 17:02

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера предложил России место для размещения военной базы. Он считает, что для этих целей как нельзя лучше подойдёт восточный регион страны.
В качестве аргументов в пользу такого выбора глава африканской страны отметил то, что эти места находятся на значительном удалении, сам регион очень обширен и там находится большое количество негативных сил. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала RTVI, отвечая на вопрос о российской военной базе.

Президент Туадера считает, что присутствие российских военных помогло бы обеспечить безопасность границ государства, поддержку местным вооружённым силам и в целом способствовать стабильности и спокойствию в этих отдалённых районах. Он добавил, что в ходе развития сотрудничества с РФ ситуация будет должным образом проанализирована, а потом принято окончательное решение.

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#рф
#африка
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Шольц сравнил Украину с растением
Merkur.de: Шольц сравнил Украину с растением, которое нужно много поливать
19 апреля 2024, 16:40

Фото: пресс-служба правительства Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к мировому сообществу и призвал его уделять конфликту на Украине больше времени. Об этом пишет издание Merkur.de.
По его мнению, правительство ФРГ должно поднимать украинский вопрос на всех мировых площадках.

Шольц также сравнил Украину с растением, которое нужно поливать постоянно.

Прежде канцлер неоднократно призывал к оказанию Украине дополнительной военной помощи, отмечая, что у альянса есть возможность помогать Киеву.

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#правительство
#фрг
#шольц
#украина
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Экс-разведчик Риттер обвинил Столтенберга в лицемерии
19 апреля 2024, 15:46

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг лицемерит, называя Россию угрозой для Европы и НАТО.
«Будь Россия угрозой для НАТО, ни для одной натовской страны и речи бы не было о том, чтобы поступиться своей критической инфраструктурой национальной безопасности, особенно средствами ПВО, в которых сейчас большая нехватка», — прокомментировал в беседе с RT Риттер.

Тем временем экс-президент США Дональд Трамп призвал Европу больше помогать Киеву. Он отметил, что и Европа, и США заинтересованы в силе Украины, однако для первой это наиболее важно.

«Выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это важно и для нас! Шевелись, Европа!» — приводят argumenti.ru пост Трампа в его соцсети Truth Social.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что в случае задержки помощи США Украине, будет «слишком поздно».

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#сша
#россия
#европа
#нато
#политика
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Главы МИД стран G7 отказались признать причастность Киева к теракту в «Крокусе»
19 апреля 2024, 15:30

Фото: iStock/Bet_Noire

Главы МИД стран G7 не хотят признавать причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что украинский след очевиден в деле о теракте в «Крокус сити холле». Правоохранительные органы прилагают все усилия для установления организаторов преступления.

«Мы решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой 22 марта», — говорится в коммюнике «Большой семерки» по итогам встречи на итальянском острове Капри.
Ранее сообщалось, что советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин назвал террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта, хорошо подготовленными наемниками. По его словам, они не в первый раз брали в руки оружие и, вероятно, имели некоторый боевой опыт. Гагин добавил, что, хотя они и не были спецназовцами, у террористов был опыт расправы над людьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса».

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#крокус сити холл
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«Будет поздно»: Блинкен — о задержке помощи США Украине
19 апреля 2024, 15:21

Фото: Andrii Atanov

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае задержки помощи США Украине, будет «слишком поздно», пишет ТАСС.
По его словам, Конгресс должен как можно быстрее согласовать пакет помощи Украине. По его словам, существует настоящий риск негативного развития сценария.

Ранее в США опубликовали три отдельных проекта закона о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. По документу, Киеву предлагается выделить 61 миллиард долларов, в том числе на передачу ракет ATACMS.

При этом 23 миллиарда из этой суммы пойдут на восстановление собственных запасов оружия Штатов. Помимо этого, Джо Байден должен будет договориться с Украиной о возмещении этих затрат.

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#сша
#украина
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