У России есть большой объем средств Запада на случай конфискации ее активов

Фото: iStock/Ilya Burov
У России есть значительный объем западных средств и имущества, на которые могут быть «распространены» ответные действия Москвы в случае конфискации активов РФ на Западе. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Москва расценивает заморозку активов РФ в западных юрисдикциях и попытки их конфискации как «незаконные меры, грубо нарушающие основополагающие принципы и нормы международного права». Она отметила, что это «неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов», которое «представляет собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против РФ».
Захарова отметила, что Россия располагает значительным объемом западных средств и имущества, а также арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран у РФ широк.
Ранее страны «Большой семерки» договорились оставить замороженными российские активы до момента выплаты Россией ущерба Украине. Помимо этого отмечается, что они одобряют предложения ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов «в пользу Украины», а также предпринятые Америкой и Великобританией шаги по остановке торговли российскими недрагоценными металлами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Читайте также:
Минобороны Молдавии отказалось воздать почести погибшим в ВОВ
Лавров оценил вероятность прекращения СВО в случае переговоров с Киевом
Президент ЦАР Туадера предложил России место для создания военной базы
«Россия будет руководствоваться «принципом взаимности» в случае конфискации ее активов», — заявила она.
Захарова отметила, что Россия располагает значительным объемом западных средств и имущества, а также арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран у РФ широк.
Ранее страны «Большой семерки» договорились оставить замороженными российские активы до момента выплаты Россией ущерба Украине. Помимо этого отмечается, что они одобряют предложения ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов «в пользу Украины», а также предпринятые Америкой и Великобританией шаги по остановке торговли российскими недрагоценными металлами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Читайте также:
Минобороны Молдавии отказалось воздать почести погибшим в ВОВ
Лавров оценил вероятность прекращения СВО в случае переговоров с Киевом
Президент ЦАР Туадера предложил России место для создания военной базы
Дарья Осипова