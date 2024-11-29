У сирийских военных массово взрываются пейджеры и рации

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У бойцов Вооружённых сил Сирии начали массово взрываться пейджеры и рации. Детонация средств связи происходит на фоне наступления группировок исламистских радикалов на Алеппо.
Сирийские военные при взрывах получают ранения рук, шеи и лица, сообщает телеграм-канал Readovka. Ситуация очень напоминает то, что происходило в сентябре в Ливане во время масштабной операции, осуществлённой Израилем. Тогда в результате организованных Моссадом подрывов телефонов, пейджеров, раций и другой техники погибли и пострадали сотни членов движения «Хезболла». Как выяснилось, представители израильских спецслужб снабдили их заминированными девайсами.
Сейчас волна детонаций устройств связи происходит на фоне наступления боевиков ХТШ* и протурецких группировок на Алеппо. Сообщается, что бои идут уже на западных окраинах города, террористы перемещаются по улицам на бронетехнике и пикапах. Также появилась информация, что местные власти покинули Алеппо и отправились в Дамаск. Мирные жители массово бегут от танков исламистов на восток и север. Организованная эвакуация не проводится.
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Александр Бойцов