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У сирийских военных массово взрываются пейджеры и рации

Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

У бойцов Вооружённых сил Сирии начали массово взрываться пейджеры и рации. Детонация средств связи происходит на фоне наступления группировок исламистских радикалов на Алеппо.


Сирийские военные при взрывах получают ранения рук, шеи и лица, сообщает телеграм-канал Readovka. Ситуация очень напоминает то, что происходило в сентябре в Ливане во время масштабной операции, осуществлённой Израилем. Тогда в результате организованных Моссадом подрывов телефонов, пейджеров, раций и другой техники погибли и пострадали сотни членов движения «Хезболла». Как выяснилось, представители израильских спецслужб снабдили их заминированными девайсами.

Сейчас волна детонаций устройств связи происходит на фоне наступления боевиков ХТШ* и протурецких группировок на Алеппо. Сообщается, что бои идут уже на западных окраинах города, террористы перемещаются по улицам на бронетехнике и пикапах. Также появилась информация, что местные власти покинули Алеппо и отправились в Дамаск. Мирные жители массово бегут от танков исламистов на восток и север. Организованная эвакуация не проводится.

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#операции
#информация
#сирия
Балтийские страны отсоединятся от российской электроэнергетической сети 8 февраля
29 ноября 2024, 19:22

Фото: iStock/ jitendrajadhav

Страны Балтии отсоединятся от российской электроэнергетической сети и подключатся к европейской 8 февраля, сообщила эстонская энергокомпания Elering.
Литва, Эстония и Латвия до конца 2024 года продолжат реализовывать меры, которые необходимы для синхронизации.

В данный момент энергосистемы трех государств работают в системе IPS/UPS: в ней частоту контролирует Российская Федерация. После синхронизации с частотой континентальной Европы балтийские страны будут иметь возможность самостоятельно управлять ею.

Балтийские операторы ещё летом подписали документ о выходе из единой с РФ энергосистемы. Стоит уточнить, что Литва, Эстония и Латвия остаются частью БРЭЛЛ лишь технически — весной 2022 года все три государства приняли решение добровольно отказаться от поставок электричества из России, и 22 мая отечественная «Интер РАО» прекратила поставлять им энергию.

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#электроэнергия
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Сенатор Климов: Байден является одним из авторов конфликта на Украине
29 ноября 2024, 18:35

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Президент США Джо Байден является одним из авторов конфликта на Украине и несет личную ответственность за то, что там происходит. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, американский лидер продолжает поддерживать Киев, чтобы показать, что считает свою прежнюю политику правильной.
«Байден играет свою игру, показывает, что он еще у власти, что всё, что он делал раньше, было правильным. По большому счету, он — один из реальных авторов украинского кризиса, и в этом отношении его поведение вполне логично», — пояснил он в беседе с «Известиями».
Климов подчеркнул, что жизнь рано или поздно накажет Байдена за то, что он сделал на Украине.

Ранее Байден назвал ответные удары ВС РФ по украинским объектам и позициям ВСУ возмутительными. По его словам, США и далее будут оказывать Украине военную помощь, и новые поставки ожидаются уже в ближайшее время.


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«Раздел Украины»: стало известно, что обсуждают на Западе
Политолог Асафов: на Западе обсуждают раздачу территорий Украины
29 ноября 2024, 17:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

Западные элиты после победы Дональда Трампа на выборах президента США активно обсуждают различные сценария урегулирования украинского конфликта, среди которых рассматривается раздел Украины и раздача территорий под контроль стран Запада. Об этом заявил политолог Александр Асафов.
«Предполагаю, что существует несколько стратегий <...>, история с вариантом развития событий как раздача регионов Украины под контроль западным странам с введением военной компоненты тоже обсуждается достаточно широко», — поделился он в беседе с «Известиями».
Тем временем положение самой Украины продолжает стремительно ухудшаться. Как сообщает Pravda.Ru, Киев ожидает наступления «черной зимы», ведь Николаев и Херсон второй сидят пребывают без света, а в других областных центрах введены аварийные графики отключений.

В российских источниках сообщают, что Россия поразила три ключевые подстанции напряжением 750 кВ — Винницкую, Киевскую и Западноукраинскую, что привело к обрыву транзита энергии с атомных станций. Количество претензий к «Укрэнерго» продолжает расти, ведь из 60 обещанных объектов для укрытия энергообъектов готовы лишь четыре и те на 70-90%.

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#херсон
#николаев
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СNN: Путину «придётся по нраву» план спецпосланника Трампа по Украине
CNN: Путину понравится план спецпосланника Трампа по Украине Келлога
29 ноября 2024, 17:42

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

План специального представителя США на Украине Кита Келлога, которого назначил избранный американский президент Дональд Трамп, должен «прийтись по нраву» российскому лидеру Владимиру Путину.
Об этом пишет в своей статье журналист CNN Ник Пейтон Уолш. В публикации отмечается, что Трамп, назначив своего бывшего советника по национальной безопасности спецпосланником, также имел ввиду достаточно конкретный план по мирному урегулированию на Украине.

«Линии фронта будут заморожены прекращением огня и введена демилитаризованная зона. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций», — считает публицист.

Из материала следует, что Келлог не считает для США правильным вмешиваться ещё в один конфликт, так как их собственные запасы вооружений уменьшились из-за помощи Украине. По мнению спецпосланника, помощь Киеву сделала Штаты уязвимыми в любом потенциальном противостоянии с Китаем.

Также автор статьи пишет, что план Келлога подразумевает то, что членство Украины в НАТО будет отложено на неопределённый срок. Взамен Киев получит «всеобъемлющее мирное соглашение» с чёткими критериями и гарантиями безопасности.

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Люди важнее удобрений: В Финляндии требуют открыть границы с Россией
В четырёх городах Финляндии пройдут митинги за открытие границы с Россией
29 ноября 2024, 17:14

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

В четырёх финских городах 15 декабря пройдут митинги в поддержку открытия границы с Россией. Согласованные с правительством и полицией акции с требованием возобновить работу пограничных пропускных пунктов состоятся в Тампере, Хельсинки, Лаппеенранте и Лахти.
Сообщение об этом появилось на сайте организаторов — Александровского общества (Aleksanteriliitto), объединяющего русскоязычных жителей страны. Организаторы митингов хотят своими акциями напомнить властям, что люди, которых данная ситуация «уничтожает», по-прежнему здесь.

«Люди - важнее удобрений. Если для грузов дорога открыта, она должна быть открыта и для людей!» — сказано в сообщении.

Существующее положение представители общества Aleksanteriliitto назвали «гуманитарным бедствием» и выразили сожаление, что власти никак не пытаются это исправить.

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#граница
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Польша и НАТО проводят учения вблизи российской границы
29 ноября 2024, 15:55

Фото: iStock/RomanBabakin

Польская армия совместно с подразделениями НАТО организовали совместные военные учения TUMAK-24 на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши всего в 70 км от российской границы. Об этом сообщило агентство PAP.
Отмечается, что тактические учения продлятся до 2 декабря. В них принимают участие более 2,5 тысяч польских военных, а также литовские солдаты и офицеры из боевой группы НАТО.

Центральным элементом мероприятия стала танковая переправа через близлежащее озеро Кемпно. Для этого задействовали 850 единиц техники.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что НАТО хочет заморозить конфликт, чтобы подготовить ВСУ к возможному реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку.

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#конфликт
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#всу
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Российское посольство в Стокгольме облили краской с помощью БПЛА
29 ноября 2024, 15:26

Фото: iStock/ rarrarorro

Официальный представитель пресс-службы полиции Стокгольма Матс Эрикссон передал, что неизвестные личности с помощью беспилотника (БПЛА) вылили краску на территории российского посольства в Швеции.
«С БПЛА на территории посольства была сброшена краска. Мы искали БПЛА с помощью вертолета, но безуспешно», — заявил он, отметив, что происшествие уже расследуется как случай вандализма.

Представитель полиции добавил, что в настоящий момент по данному делу нет подозреваемых.

Происшествие прокомментировало посольство РФ в своем Телеграм-канале. В дипмиссии поделились, что это уже десятый похожий инцидент с мая 2024 года. Во время прошлых случаев «неоднократно повреждались проезжая часть, автомобили, иное имущество», подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии добавили, что говорили полиции обо всех инцидентах. Но «злоумышленники до сих пор так и не были найдены, и, как видим, спокойно совершают новые вылазки», уточнили в посольстве.

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Кобахидзе пообещал принять меры после слов посла ЕС о противоречии воле граждан
29 ноября 2024, 14:47

Фото: iStock/ uskarp

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что власти страны могут принять дипломатические меры в связи со словами посла Европейского союза (ЕС) о приостановке переговоров с Брюсселем.
Посол Евросоюза Павел Герчинский высказался в пользу оппозиции и против правящей партии «Грузинская мечта». Кобахидзе выразил мнение, что это является нарушением Венской конвенции.

Ираклий Герчинский сказал, что недавнее решение властей Грузии воздержаться от переговоров с Брюсселем является печальным.

«Грузия — суверенная страна. Именно Грузии решать, хочет ли она продолжать европейскую интеграцию. С моей точки зрения, это очень печально, очень прискорбно и обидно», — обратил внимание дипломат.

Ранее бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что протесты оппозиции в Грузии удивительно точно повторяют сценарий Украины в 2013 году. Ещё он сказал, что Грузия следует «украинскому сценарию» Вопреки риторике правящей партии.

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«Американцы и европейцы гибнут на Украине»: в Венгрии заявили об опасной эскалации конфликта
Орбан: гибель наемников на Украине говорит об опасности эскалации
29 ноября 2024, 14:25

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Гибель американских и европейских военных на Украине указывают на опасность эскалации и распространения конфликта. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.
«Мы в очень опасной ситуации, потому что сейчас на Украине могут погибать американцы или западные европейцы, имеющие статус военного, это уже происходило», — заявил Орбан.

По его словам, по подобная реальность угрожает эскалацией и распространением конфликта.

Между тем Орбан заявлял, что запуск новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» по военному заводу на Украине заставляет задуматься весь коллективный Запад. Возможно, там внемлют призывам к осмотрительности, отмечал он.

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#конфликт
#запад
#ракеты
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