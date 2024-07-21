Армия Финляндии проводит учения у границ России с участием авиации

Фото: IStock/Anna_Anikina
Армия Финляндии вместе с пограничниками проводят учения у границ России с применением авиации. Об этом со ссылкой на штаб Сухопутных войск сообщает ТАСС. Отмечается, что из-за этого до начала августа закрыли национальную трассу до КПП «Ваалимаа» (Торфяновка, Выборгский район, Ленинградская область).
По данным издания, учения «Юг 2/24» начались сегодня, 21 июля, в них задействуют 1,7 тысяч военнослужащих, авиацию и 300 единиц техники.
На учениях Финляндия намерена отработать взаимодействие войск с пограничной службой и другими структурами, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что МИД Финляндии заявил о желании пересмотреть морскую границу с Россией после сообщений о намерении Москвы перенести ее в одностороннем порядке.
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На учениях Финляндия намерена отработать взаимодействие войск с пограничной службой и другими структурами, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что МИД Финляндии заявил о желании пересмотреть морскую границу с Россией после сообщений о намерении Москвы перенести ее в одностороннем порядке.
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Данил Пономарев