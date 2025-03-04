«У страха глаза велики»: в Госдуме прокомментировали сообщения об угрозе ядерного удара РФ по Лондону

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Сообщения британских СМИ, где моделируется ущерб от ядерного удара по Лондону российским ракетным комплексом стратегического назначения «Тополь», являются дешевой пропагандой. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, такие материалы призваны искусственно вызывать панику у читателей.
«У страха глаза велики» — этим можно описать надуманную истерику, которую старательно раскручивают западные СМИ. <…> Особенно странно, что британский таблоид, имеющий внушительную историю, опускается до материалов такого уровня, имеющих цель посеять ненужную суету, создать шумиху, и вообще демонстрирует пример дешевой пропаганды», — пояснил парламентарий в беседе с RT.В то же время в Госдуме прокомментировали вопрос о том, можно ли доверять президенту США Дональду Трампу. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Виталий Милонов заявил, что верить американскому лидеру нельзя, так как он преследует свои цели, и продвигает идею переговоров, так как боится, что в скором времени Россия может вести их вовсе из Киева.
«Сегодня можно смело утверждать, что оборонный потенциал Украины истончился до определенной критической отметки. И Трамп понял, что если не пойти на мирные соглашения с Россией, то через полгода Россия будет вести мирные переговоры уже из Киева и он, собственно говоря, вообще ничего не получит», — считает депутат.Читайте также:
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