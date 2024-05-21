У супруги президента Сирии Асмы Асад диагностировали лейкемию

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У жены президента Сирии Башара Асада Асмы диагностировали лейкемию. Об этом сообщили в канцелярии главы страны.
Уточняется, что после того обнаружения у Асмы Асад нескольких симптомов и клинических признаков болезни был и проведен комплексный ряд медицинских анализов и обследований, в результате чего диагноз был подтвержден. Согласно информации источника, супруга президента Сирии будет соблюдать «социальное дистанцирование», а также временно перестанет принимать участие в публичных мероприятиях.
В августе 2018 года у Асмы Асад медики обнаружили рак груди на ранней стадии. В январе 2019 года ей провели операцию по удалению опухоли.
Напомним, лейкемия — это злокачественное поражение красного костного мозга, в процессе которого здоровые лейкоциты в крови замещаются измененными клетками. Заболевание также именуется как рак крови.
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В августе 2018 года у Асмы Асад медики обнаружили рак груди на ранней стадии. В январе 2019 года ей провели операцию по удалению опухоли.
Напомним, лейкемия — это злокачественное поражение красного костного мозга, в процессе которого здоровые лейкоциты в крови замещаются измененными клетками. Заболевание также именуется как рак крови.
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Екатерина Коршунова