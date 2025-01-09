Трамп не планирует уступок Путину в вопросе украинского конфликта

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Избранный президент США Дональд Трамп не намерен идти на уступки российскому президенту Владимиру Путину в вопросе разрешения конфликта на Украине, заявил в среду Кит Келлог, спецпосланник по Украине в администрации Трампа, пишет РИА Новости.
В интервью телеканалу Fox News Келлог подчеркнул, что Трамп не собирается «что-то отдать» российскому лидеру и сосредоточен на защите суверенитета Украины.
По его словам, избранный президент нацелен на достижение справедливого и честного урегулирования конфликта и уверен, что в ближайшее время сможет наладить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Кроме того, Келлог раскритиковал уходящего президента США Джо Байдена за отказ от диалога с российским лидером, назвав это крупнейшей ошибкой его администрации.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
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«Важно понимать, что он хочет спасти Украину и ее суверенитет», — отметил Келлог.
По его словам, избранный президент нацелен на достижение справедливого и честного урегулирования конфликта и уверен, что в ближайшее время сможет наладить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Кроме того, Келлог раскритиковал уходящего президента США Джо Байдена за отказ от диалога с российским лидером, назвав это крупнейшей ошибкой его администрации.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
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Дарья Осипова