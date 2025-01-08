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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет обеспечить Киеву наилучшую сделку по разрешению украинского конфликта, сообщило агентство РИА Новости.
Этони Блинкен обратил внимание, что приходящая администрация Дональда Трампа также будет принимать решение, какую роль сыграют Соединённые Штаты Америки в рамках этой возможной будущей сделки по украинскому конфликту.
Ранее сообщалось, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп понимает позицию России, которая против членства Украины в альянсе НАТО. Об этом республиканец заявил в рамках своего выступления в Мар-а-Лаго.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов.
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Ранее сообщалось, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп понимает позицию России, которая против членства Украины в альянсе НАТО. Об этом республиканец заявил в рамках своего выступления в Мар-а-Лаго.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов.
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Ольга Енгалычева