Советник Трампа Келлог: мир на Украине наступит через 100 день после инаугурации

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Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что украинский конфликт завершится в течение 100 дней со дня инаугурации. Об этом политик рассказал в ходе эфира Fox News.
«Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне. Я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней», — заявил Келлог.
Также в эфире советник Трампа назвал самую большую ошибку действующего президента США Джо Байдена. По его словам, ей стало нежелание вести диалог с президентом России Владимиром Путиным после 2022 года. Келлог отметил, что Трамп нацелен предложить Путину и Владимиру Зеленскому решение по урегулированию украинского конфликта в краткосрочной перспективе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Дональд Трамп намерен остановить конфликт на Украине за пол года. При этом политик отметил, что при его президентстве вооруженного столкновения удалось бы избежать.
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Иван Мусатов