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Советник Трампа Келлог: мир на Украине наступит через 100 день после инаугурации

Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что украинский конфликт завершится в течение 100 дней со дня инаугурации. Об этом политик рассказал в ходе эфира Fox News.
«Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне. Я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней», — заявил Келлог.

Также в эфире советник Трампа назвал самую большую ошибку действующего президента США Джо Байдена. По его словам, ей стало нежелание вести диалог с президентом России Владимиром Путиным после 2022 года. Келлог отметил, что Трамп нацелен предложить Путину и Владимиру Зеленскому решение по урегулированию украинского конфликта в краткосрочной перспективе.



Ранее «Радио 1» сообщало, что Дональд Трамп намерен остановить конфликт на Украине за пол года. При этом политик отметил, что при его президентстве вооруженного столкновения удалось бы избежать.

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На Украине задержан дезертировавший командир 155-й бригады, обученной во Франции
08 января 2025, 23:21

Фото: iStock/Prostock-Studio

На Украине задержали дезертировавшего командира роты 155-й бригады «Анна Киевская», которая проходила обучение во Франции. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«Он был задержан сегодня в Ровенской области, доставлен в Киев и сразу отправлен в СИЗО без права залога», — пишут в telegram-канале.

Старшего лейтенанта поймали сотрудники украинского Государственного бюро расследований. По данным следствия, задержанный сначала дезертировал, после чего начал подстрекать к этому своих сослуживцев.

На сегодняшний день известно о дезертирстве 1700 бойцов 155-й бригады еще до прибытия на фронт. Также 50 солдат ушли в самоволку еще во ходе обучения во Франции. По информации британской газеты Financial Times, случаи дезертирства в рядах ВСУ в 2024 году увеличились в два раза в сравнении с суммарными показателями 2022 и 2023 годов. По данному факту возбуждено порядка 60 тысяч уголовных дел.

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#telegram
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#украина
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Блинкен: Трамп хочет обеспечить Украине наилучшую сделку
08 января 2025, 21:28

Фото: iStock/ ValleraTo

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет обеспечить Киеву наилучшую сделку по разрешению украинского конфликта, сообщило агентство РИА Новости.
Этони Блинкен обратил внимание, что приходящая администрация Дональда Трампа также будет принимать решение, какую роль сыграют Соединённые Штаты Америки в рамках этой возможной будущей сделки по украинскому конфликту.

Ранее сообщалось, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп понимает позицию России, которая против членства Украины в альянсе НАТО. Об этом республиканец заявил в рамках своего выступления в Мар-а-Лаго.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов.

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#сша
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Российские войска ударили по оборонному заводу «Мотор Сич» в Запорожье – видео
08 января 2025, 21:18

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска ударили по оборонному предприятию «Мотор Сич» в Запорожье. Удар попал на видео, которое представлено в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Военкоры представили два видео. На первом взрыв попал в объектив автомобильного видеорегистратора. А второе видео было размещено в соцсетях запорожских властей.

Удар был нанесён фугасной авиабомбой (ФАБ). В результате в здании вспыхнул пожар.

Отмечается, что на предприятии изготавливают двигатели для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. При этом 50% акций украинского оборонного завода в 2019 году были выкуплены компаниями «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» и Xinwei Group из Китая.


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ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в ДНР
08 января 2025, 19:57

Фото: iStock/bpawesome

ВСУ выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Харцызску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации связанных с преступлениями Украины вопросов администрации главы и правительства региона в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в 14:30 (совпадает с мск) украинские войска совершили обстрел населённого пункта Харцызск. В общей сложности были выпущено две ракеты из РСЗО, тип которой не называется.

Ранее сообщалось, что удар по целям на территории Украины, нанесённый новейшим оружием «Орешник», показал уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам.

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#всу
#вс рф
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#сво
#военные
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#ракеты
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В российском регионе дрон боевиков ВСУ атаковал автомобиль семейной пары
В Белгородской области семейная пара пострадала посте атаки дрона ВСУ на авто
08 января 2025, 18:53

Фото: istockphoto/photosaint

В хуторе Леоновка Валуйского округа Белгородской области легковой автомобиль, в котором находилась пара, стал объектом атаки вражеского дрона. Об этом проинформировал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате удара оба пассажира получили серьезные травмы: у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лица. На место происшествия незамедлительно выехала бригада скорой помощи, которая доставила пострадавших в Валуйскую центральную районную больницу.

Гладков также отметил, что легковой автомобиль получил значительные повреждения — вся передняя часть машины была разрушена, а стекла выбиты. Специальные службы работают на месте инцидента, проводя необходимые мероприятия.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#военные
#автомобиль
#всу
#удар
#рф
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MWM: удар «Орешником» показал уязвимость Британии к баллистическим ракетам
08 января 2025, 16:13

Фото: iStock/PavelRodimov

Удар «Орешником» подчеркнул уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что удар новейшей российской ракетой в ноябре прошлого года стал первым в истории применением такого рода вооружения. Также удар по цели в Днепропетровской области Украины показал уязвимость Британии к ударам баллистических ракет.

По словам обозревателей, действующие британские системы ПВО не смогут выстоять против более дальних и более сложных атак.

Также напомним, что союзники Великобритании в НАТО выражали свою озабоченность состоянием систем ПВО, стоящих на обороне страны.

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#великобритания
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ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 14 населённых пунктах Курской области
Группировка войск «Север» нанесла поражение формирования ВСУ под Курском
08 января 2025, 15:43

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские войска нанесли поражение формированиям десяти бригад и штурмового полка ВСУ в районах 14 населённых пунктов Курской области. Об этом сообщается в сводке пресс-службы Минобороны РФ.
Отмечается, что подразделениями группировки войск «Север» было нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, десантно-штурмовой и штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ, а также бригады нацгвардии Украины в районах сразу 14 приграничных населённых пунктов Курской области: Викторовка, Зазулевка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Русское Поречное, Суджа и Черкасское Поречное.

Кроме того, российские войска с применением авиации и артиллерии поразили живую силу и военную технику украинской армии в районах десяти населённых пунктов курского приграничья и в трёх – Сумской области Украины.

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#вс рф
#всу
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#сво
#военные
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Названы возможные сроки ракетного удара ВСУ по Крымскому мосту
ВСУ могут ударить по Крымскому мосту до конца января
08 января 2025, 15:36

Фото: istockphoto/aapsky

До конца января Украина может нанести ракетный удар по Крымскому мосту. Французский президент Эммануэль Макрон уже передал Зеленскому ракеты и самолёты для совершения этого теракта.
Как пишет издание MK.RU, командование Воздушных сил Украины 20 января может официально объявить о получении от Франции первых трёх истребителей Mirage 2000-5F. Их уже изъяли из авиаполков воздушно-космических сил (ВКС) Франции. Как пишут французские СМИ, всего Киеву обещано от 12 до 20 «Миражей» в первом квартале 2025 года.

Mirage 2000-5F адаптирован под носителя англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG. Авторы публикации делают вывод: Макрон даёт в руки укрофашистам то оружие, о котором они так давно просили, то есть истребители, оснащённые ракетам, для поражения наземных целей в Крыму, то есть Крымского моста.

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Командир ВСУ озвучил причины дезертирства в обученной во Франции бригаде
Командир Драпатый: низкий боевой дух – причина дезертирства в 155-й бригаде
08 января 2025, 15:26

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Дезертирство в 155-й бригаде ВСУ имени Анны Киевской связано с падением боевого духа среди военных и командиров, а также с недостаточным оснащением ресурсами. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый в своих соцсетях.
Отмечается, что военнослужащие, которые проходили подготовку во Франции, столкнулись с неэффективностью работы и отсутствием мотивации у командиров среднего звена.

Также Драпатый указал, что подготовка бойцов бригады велась в сложных условиях, которых оказалось недостаточно доя создания «из новобранцев – побратимов».

Кроме того, по словам командующего, формирование бригады имени Анны Киевской происходило в краткие сроки, поэтому полный контроль над всеми процессами было невозможно осуществить.

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#украина
#всу
#военные
#франция
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#подготовка
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