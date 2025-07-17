17 июля 2025, 12:23

Политолог Дробницкий: Трамп становится похожим на Байдена решениями по Украине

Фото: iStock/Photoboyko

Предложив Европе план по закупке оружия США для его дальнейшей передачи Украине, американский лидер Дональд Трамп отступил от своих прежних позиций под давлением европейцев. Так считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий.







«Предыдущая позиция Трампа заключалась в том, что у Штатов просто нет свободного оружия, и потому никаких поставок Киеву не будет. Госсекретарь Марко Рубио говорил, что склады Пентагона опустошены. Теперь оружие у американцев внезапно появилось», — отметил Дробницкий в беседе с «Газетой.Ru».

«Психоз и истерия, которая сейчас присутствует в Европе, подогревается, в первую очередь, европейскими политиками. Макрон и Мерц сейчас судорожно ищут выход из того тупикового положения, в которое их загнал Дональд Трамп», — сказал Липовой Общественной Службе Новостей.