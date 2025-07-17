«Тот же Байден, только в профиль»: Политолог оценил действия Трампа по Украине
Политолог Дробницкий: Трамп становится похожим на Байдена решениями по Украине
Предложив Европе план по закупке оружия США для его дальнейшей передачи Украине, американский лидер Дональд Трамп отступил от своих прежних позиций под давлением европейцев. Так считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
«Предыдущая позиция Трампа заключалась в том, что у Штатов просто нет свободного оружия, и потому никаких поставок Киеву не будет. Госсекретарь Марко Рубио говорил, что склады Пентагона опустошены. Теперь оружие у американцев внезапно появилось», — отметил Дробницкий в беседе с «Газетой.Ru».
Он считает, что европейские страны вынудили Трампа отдавать американское вооружение Украине, поэтому Франция и отказалась покупать оружие у США для дальнейшей передачи Киеву.
Теперь же, по словам эксперта, у американского лидера будет месяц во время каникул конгресса, чтобы успеть за это время выполнить обещания своей предвыборной программы. Если он ничего не сделает, то «станет тем же Байденом, только в профиль», заключил Дробницкий.
В свою очередь председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Европе придется отдавать свое последнее вооружение Украине в ущерб собственной безопасности.
«Психоз и истерия, которая сейчас присутствует в Европе, подогревается, в первую очередь, европейскими политиками. Макрон и Мерц сейчас судорожно ищут выход из того тупикового положения, в которое их загнал Дональд Трамп», — сказал Липовой Общественной Службе Новостей.
Он напомнил, что Трамп хочет передать Украине 17 комплексов Patriot, которые сейчас стоят на боевых позициях в европейских странах, однако мало кто желает снимать их с боевого дежурства и, рискуя собственной безопасностью, отдавать Киеву, предварительно заплатив за это Вашингтону.