У военного ВСУ диагностировали «беременность»

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Представителю штурмового батальона «Айдар»* Станиславу Дегтяру на медицинском осмотре поставили два диагноза: беременность и жалоба на ампутированную ногу. Об этом украинский военный рассказал изданию «Страна.ua».
По словам военного, диагноз «беременность» ей поставил хирург. При этом невропатолог написал свое заключение о жалобах на отсутствие левой нижней конечности. Оба этих диагноза освободили его от военной службы, подчеркивает издание.
Сам Дегтяр назвал произошедшее «неуважением к ветеранам».
Ранее на Украине был введен закон об ужесточении мобилизации, согласно которому военнослужащие за рубежом больше не имеют права на консульские услуги. Кроме того, согласно новым правилам, неявка по повестке в территориальный центр комплектования влечет за собой запрет на вождение автомобиля. В то же время закон не предусматривает демобилизации.
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Сам Дегтяр назвал произошедшее «неуважением к ветеранам».
Ранее на Украине был введен закон об ужесточении мобилизации, согласно которому военнослужащие за рубежом больше не имеют права на консульские услуги. Кроме того, согласно новым правилам, неявка по повестке в территориальный центр комплектования влечет за собой запрет на вождение автомобиля. В то же время закон не предусматривает демобилизации.
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* организация запрещена в России и считается террористической
Александр Климов