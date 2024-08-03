У Запада есть для Украины плохие новости

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Боеприпасы для Украины не спешат продавать Чехии некоторые балканские государства. Об этом сообщает чешский обозреватель iDNES.
«В кругах спецслужб говорят и о том, что некоторые государства не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы, потому что знают: далее они проследуют на Украину. Поэтому от поставок отказываются, например, некоторые балканские страны», — сказано в материале.
В Чехии критикуют подобную инициативу, связанную с Украиной, из-за предполагаемого маржинального дохода предприятий обороны, отмечают авторы статьи.
Чешская оппозиция связалась с главой Минобороны Чехии, написав о непрозрачном ведении закупок.
Недружественные к РФ страны стали помогать Киеву на фоне спецоперации в Донбассе.
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Никита Кротов