Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Два зенитно-ракетных комплекса С-125 боевиков ВСУ, а также пункт дислокации иностранных наемников поразили российские военные за сутки. Об этом сообщили в МО РФ.
«…поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах», — доложили там.
Уточняется, что ВС РФ использовали авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию. Ранее в оборонном ведомстве докладывали, что украинские неонацисты лишились танка, а также 710 единиц живой силы.
Российская спецоперация на Украине по демилитаризации и денацификации республики продолжается. Киевский режим говорит о переговорах с Россией, но конкретные шаги им не предпринимаются.
Читайте также:
Боец ВС России рассказал, что ВСУ придумали для защиты своих дронов
Российские силы ПВО сбили ракету ЗРК Patriot и 9 снарядов РСЗО HIMARS
На Западе оценили тактику ВС РФ в зоне СВО
Никита Кротов