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ВСУ попали в засаду в Харьковской области

ВСУ попали в засаду «Ахмата» в районе Волчанска — Алаудинов
03 августа 2024, 17:02
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В засаду спецназа «Ахмат» попали боевики ВСУ в районе Волчанска Харьковского направления. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости командир российского подразделения Апты Алаудинов.


«Группа (РФ) сделала засаду ротационной группе (ВСУ), уничтожив ее. Еще на одном участке эта же группа зашла на участок, где находился противник, полностью выбив его с этого участка, заняла участок примерно два километра на километр, продвинувшись вглубь территории противника», — сообщил генерал-майор.

Алаудинов добавил, что на Харьковском направлении идут постоянные боевые соприкосновения с украинскими неонацистами, которых бойцы ВС РФ отодвигают от своих границ. Ранее Алаудинов заявлял, что спецоперация может завершиться уже осенью этого года.

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В США заговорили об окончании спецоперации
Миршаймер: конфликт на Украине закончится полнейшим крахом ВСУ
03 августа 2024, 17:17

Фото: iStock/Diy13

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что ВСУ не удастся избежать поражения на поле боя. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Миршаймер отметил, что какое-либо урегулирование на Украине почти невозможно без полного разгромления украинской армии. По мнению эксперта, это обязательно произойдет в скором времени или позже.

Миршаймер выразил мнение, что помощь западных союзников Киеву не сможет изменить ситуации на линии боевого соприкосновения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Джонсон: Украина ежедневно несет потери в ужасающем масштабе
03 августа 2024, 15:56

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что украинские войска ежедневно несут огромные потери, которые достигают почти 2 тысяч человек.
Джонсон отметил, что за период войны в Ираке и в Афганистане страны понесли меньшие потери, чем в настоящее время ВСУ за более короткий срок. Эксперт не исключает, что страна может рухнуть даже до проведения американских выборов.

Положение Украины бывший аналитик сравнил с неизлечимой болезнью.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников и ЗРК С-125
03 августа 2024, 15:36

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Два зенитно-ракетных комплекса С-125 боевиков ВСУ, а также пункт дислокации иностранных наемников поразили российские военные за сутки. Об этом сообщили в МО РФ.
«…поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах», — доложили там.

Уточняется, что ВС РФ использовали авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию. Ранее в оборонном ведомстве докладывали, что украинские неонацисты лишились танка, а также 710 единиц живой силы.

Российская спецоперация на Украине по демилитаризации и денацификации республики продолжается. Киевский режим говорит о переговорах с Россией, но конкретные шаги им не предпринимаются.

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#новости
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Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ белгородского Шебекино
Гладков: два человека пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области
03 августа 2024, 14:36

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области.
Уточняется, что мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.

Согласно предварительной информации, различные повреждения выявлены в шести частных домах.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Боец ВС России рассказал, что ВСУ придумали для защиты своих дронов
Боец ВС РФ с позывным Стриж: ВСУ защищают беспилотники бронеплитами
03 августа 2024, 14:26

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российский военный с позывным Стриж заявил, что украинские боевики укрепляют беспилотники бронеплитами. Об этом сообщает RT.
Стриж рассказал, что данная модификация усложняет процесс поражения вражеских дронов стрелковым оружием. Боец ВС РФ подчеркнул, что осведомлен лишь об одном случае, когда украинский беспилотный летательный аппарат удалось подстрелить из снайперской винтовки.

«Стрелковым оружием их сбить крайне сложно, особенно учитывая тот факт, что ВСУ теперь стараются укреплять свои БПЛА плитами», — цитирует военного RT.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские силы ПВО сбили ракету ЗРК Patriot и 9 снарядов РСЗО HIMARS
03 августа 2024, 14:04

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО РФ за сутки сбили ракету ЗРК Patriot, 9 снарядов РСЗО HIMARS и 140 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Примечательно, что 80 вражеских дронов были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны вне зоны проведения спецоперации. Иной информации в военном ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что украинская армия за сутки потеряла до 710 боевиков и танк в зоне ответственности российской группировки «Юг». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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МО РФ: ВСУ потеряли до 710 военных и танк в результате действий группировки «Юг»
03 августа 2024, 13:54

Фото: iStock/vladj55

ВСУ потеряли за сутки до 710 солдат и один танк в зоне ответственности российской группировки «Юг». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что потери украинских войск в зоне ответственности Центральной группировки войск ВС РФ составили до 400 военных, в зоне ответственности группировки «Восток» — до 115 боевиков, в зоне ответственности группировки «Запад» — до 470 солдат. Также российские войска поразили две пусковые установки ЗРК С-125.

В российском оборонном ведомстве заключили, что подразделения группировки «Юг» улучшили тактическое положение.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Западе оценили тактику ВС РФ в зоне СВО
NYT: ВС РФ поменяли тактику и теперь сражаются умнее
03 августа 2024, 13:03

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

ВС РФ изменили тактику в боях с боевиками ВСУ и теперь сражаются умнее. Об этом в своей статье для издания The New York Times написал журналист Максим Такер.
«Русские изменили тактику, чтобы сражаться умнее. Вместо того чтобы выявлять слабые укрепления, они с помощью разведки обнаруживают слабые подразделения ВСУ и наносят удар по ним», — сказано в материале.

Журналист уточнил, что российские бойцы проводят атаки группами из трех-четырех солдат с использованием лесного массива, чтобы укрываться от дронов, разведывать позиции и наводить артиллеристов или беспилотники.

Ранее сообщалось, что на Украине отреагировали на успехи российской армии.

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#вс рф
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Полковнику Пешкову отказали в участии в СВО
Защитник Борщев: полковнику Пешкову отказали в участии в СВО
03 августа 2024, 12:05

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Арестованному по делу о хищениях полковнику Дмитрию Пешкову отказали в участии в спецоперации на Украине. Его прошение отклонило Минобороны, сообщает ТАСС, ссылаясь на защитника Петра Борщева.
«Офицер, участник СВО — он более 25 лет отслужил в российской армии, а его никуда не отправляют», — прокомментировал адвокат.

Он также уточнил, что Пешков согласен на любую должность. Есть даже видео в интернете, где экс-заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу поступает, как настоящий герой, спасая технику и людей.

Адвокат резюмировал, что сейчас следствие определяет нанесенный ущерб. Далее сторона защиты отказалась что-либо комментировать.

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