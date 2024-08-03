ВСУ попали в засаду в Харьковской области

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В засаду спецназа «Ахмат» попали боевики ВСУ в районе Волчанска Харьковского направления. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости командир российского подразделения Апты Алаудинов.
«Группа (РФ) сделала засаду ротационной группе (ВСУ), уничтожив ее. Еще на одном участке эта же группа зашла на участок, где находился противник, полностью выбив его с этого участка, заняла участок примерно два километра на километр, продвинувшись вглубь территории противника», — сообщил генерал-майор.
Алаудинов добавил, что на Харьковском направлении идут постоянные боевые соприкосновения с украинскими неонацистами, которых бойцы ВС РФ отодвигают от своих границ. Ранее Алаудинов заявлял, что спецоперация может завершиться уже осенью этого года.
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Никита Кротов