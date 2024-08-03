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Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что ВСУ не удастся избежать поражения на поле боя. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Миршаймер отметил, что какое-либо урегулирование на Украине почти невозможно без полного разгромления украинской армии. По мнению эксперта, это обязательно произойдет в скором времени или позже.
Миршаймер выразил мнение, что помощь западных союзников Киеву не сможет изменить ситуации на линии боевого соприкосновения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Миршаймер выразил мнение, что помощь западных союзников Киеву не сможет изменить ситуации на линии боевого соприкосновения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова