У Зеленского появился новый конкурент, рассказал политолог Дудчак

Отставки в рядах украинских властей, начавшиеся с увольнения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, оставили президента Владимира Зеленского без привычного окружения и укрепили позиции главы его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщил политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что волна отставок избавила Ермака от основных конкурентов и назначенных до него заместителей главы офиса Зеленского. Так, одним из них числится уволенный 30 марта первый помощник президента Сергей Шефир – директор и основатель студии «Квартал-95», а также давний друг Зеленского, который мог сменить Ермака на его посту.
По словам политолога, в настоящее время Зеленский и так неуверенно чувствует себя в роли главы государства, а сейчас его лишили окружения. При этом с Ермаком и его окружением всё хорошо.
Дудчак подчеркнул, что для Запада Ермак является таким же исполнителем, как и Зеленский, но там его оценивают выше.
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По словам политолога, в настоящее время Зеленский и так неуверенно чувствует себя в роли главы государства, а сейчас его лишили окружения. При этом с Ермаком и его окружением всё хорошо.
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Анастасия Чинкова