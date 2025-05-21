Владимир Зеленский
Убитый в среду бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов готовился обнародовать разоблачающие президента Украины Владимира Зеленского сведения. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, что 21 мая в районе Мадрида был убит экс-советник бывшего президента Украины Януковича Андрей Портнов. Неизвестный подъехал ко входу в школу, куда с утра отвёз детей политик. В результате, мужчина произвёл несколько выстрелов, нанеся Портнову ранения, несовместимые с жизнью. После этого стрелок скрылся, его разыскивает полиция.
В Евросоюзе Портнов внесён в чёрный список за якобы растрату госсредств. Также он был одним из идеологов законов, принятых в 2014 году для подавления демонстраций Евромайдана в Киеве.
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В Евросоюзе Портнов внесён в чёрный список за якобы растрату госсредств. Также он был одним из идеологов законов, принятых в 2014 году для подавления демонстраций Евромайдана в Киеве.
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Анастасия Чинкова