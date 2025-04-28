Суд на Украине заочно приговорил бывшего президента к 15 годам тюрьмы

Виктор Янукович на встрече с Владимиром Путиным (Фото: kremlin.ru)
К 15 годам лишения свободы заочно по обвинению в подстрекательстве к дезертирству и незаконной переправке через границу приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича республиканский суд.
«Бывший президент получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу», — сказано в сообщении украинских ведомств.По их данным, заочное наказание получил бывший замначальника управления госохраны Януковича.
«Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины… воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку по меньшей мере 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих управления госохраны», — добавили украинские силовики.Они отметили, что в 2019 году Януковича заочно приговорили к 13 годам тюрьмы, обвинив в госизмене и «пособничестве в ведении агрессивной войны». Янукович покинул Украину после госпереворота в стране в 2013-2014 гг.
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