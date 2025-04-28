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Суд на Украине заочно приговорил бывшего президента к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно назначил Януковичу 15 лет тюремного срока
Виктор Янукович на встрече с Владимиром Путиным (Фото: kremlin.ru)

Виктор Янукович на встрече с Владимиром Путиным (Фото: kremlin.ru)

К 15 годам лишения свободы заочно по обвинению в подстрекательстве к дезертирству и незаконной переправке через границу приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича республиканский суд.
«Бывший президент получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу», — сказано в сообщении украинских ведомств.
По их данным, заочное наказание получил бывший замначальника управления госохраны Януковича.

«Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины… воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку по меньшей мере 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих управления госохраны», — добавили украинские силовики.
Они отметили, что в 2019 году Януковича заочно приговорили к 13 годам тюрьмы, обвинив в госизмене и «пособничестве в ведении агрессивной войны». Янукович покинул Украину после госпереворота в стране в 2013-2014 гг.

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«Я с ними провел сутки, нормальные ребята»: как экс-боец ВСУ Румын встал на сторону России
Пленный боец ВСУ Румын вступил в ряды ВС РФ после знакомства с солдатами из ДНР
28 апреля 2025, 12:48

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Солдат батальона имени Максима Кривоноса, сформированный из добровольцев — экс-бойцов ВСУ, с позывным Румын рассказал, как попал в плен и вступил в ряды ВС РФ. В 2022 году мужчина пришел за справкой для загранпаспорта в территориальный центр комплектования (ТЦК). Однако вместо нее получил повестку и больше не смог покинуть здание. Об этом сообщают «РИА Новости».
По данным источника, следующие 2,5 года он был оператором противотанкового ракетного комплекса в ВСУ. Прошлой весной ему приказали закрепиться на точке возле поселка Водный. Когда боец оказался на месте, его встретили с оружием военнослужащие из ДНР.
«Я говорю: «Что вы целитесь? Я из 71-й бригады». А они говорят: «Здрасте, мы из ДНР». Я с ними провел сутки, нормальные ребята», — вспоминает Румын.
Ночью украинское командование решило ликвидировать своих солдат с применением «Бабы-яги». После этого Румыну рассказали о батальоне имени Максима Кривоноса, где бывшие бойцы ВСУ борются за свободу Украины на стороне России. Мужчина служит в этом подразделении около полугода.

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Появилось видео боевой подготовки солдат КНДР, участвовавших в курской операции
28 апреля 2025, 12:42

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Кадры боевой подготовки северокорейских бойцов, участвовавших в освобождении Курской области от ВСУ опубликовало агентство ТАСС. На записи видно тренировку военнослужащих на полигоне. Российские инструкторы занимаются с ними огневой подготовкой.
Солдат обучают стрельбе из гранатометов и стрелкового оружия из разных положений. Кроме того, бойцы КНДР учатся работать с дробовиками 12-го калибра, чтобы уничтожать вражеские беспилотники. Программа боевой подготовки включила в себя действия по зачистке окопов и метание гранат.
Курскую область освободили от ВСУ в субботу 26 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул роль КНДР в освобождении российских территорий. Бои на Курщине продолжались с 6 августа 2024 года.

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Московская область: льготы участникам СВО, выплаты за службу по контракту, привилегии для семей
28 апреля 2025, 12:20

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Служба по контракту в Вооруженных силах России становится все более популярной и востребованной. Работа по защите государства предоставляет множество преимуществ как для самих военнослужащих, так и для их семей.

Выплаты в Подмосковье


В Московской области военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации, получают единовременную выплату в размере 1 900 000 рублей. Граждане, которые заключат контракт на военную службу в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, получат единовременную федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие за участие в боевых действиях в зоне СВО в размере от 205 тысяч рублей.

Вознаграждения за боевые заслуги


За выполнение боевых задач боец получает не только награды, но и денежное вознаграждение. В частности, за поощрение от правительства Российской Федерации полагается денежное премирование в размере одного месячного оклада. За поощрение от президента Российской Федерации — в размере двух окладов.

Три оклада выплачиваются за присвоение почётных званий Российской Федерации и награждение знаками отличия Российской Федерации. За награждение орденами и медалями Российской Федерации полагается пять окладов.

Денежные компенсации за ранения


В случае получения ранения в зоне проведения специальной военной операции военнослужащий может рассчитывать на выплату в размере до четырёх миллионов рублей. Размер компенсации зависит от степени тяжести ранения.

Согласно новым правилам, за лёгкое ранение полагается выплата от 100 тысяч рублей, а за тяжёлое — до трёх миллионов. В случае ранения, которое привело к инвалидности, предусмотрена компенсация в размере четырёх миллионов рублей. Кроме того, существуют страховые выплаты. Их размер варьируется от 82 до 327 тысяч рублей.

Материальная компенсация в случае инвалидности


Для военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции, предусмотрены значительные компенсации. В случае установления инвалидности они могут рассчитывать на разовую выплату в размере 3 миллионов рублей и единовременную выплату при увольнении в размере 2,9 миллиона рублей.

Также предусмотрена страховая компенсация за ранение, которая варьируется от 0,8 до 2,3 миллиона рублей в зависимости от группы инвалидности. Ежемесячные компенсации составляют от 4,3 до 21,9 тысячи рублей, также в зависимости от группы инвалидности. Кроме того, военнослужащие могут получать ежемесячные выплаты в размере от 5,6 до 7,1 тысячи рублей, а для инвалидов 1 и 2 групп предусмотрена дополнительная региональная выплата в размере 3,5 тысячи рублей.

Также военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации, становятся ветеранами боевых действий. Это даёт им право на ряд льгот: бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное обеспечение протезами и ортопедическими изделиями, компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт, а также 50-процентную скидку на транспортный налог.

Льготы для семей участников СВО


Для детей военнослужащих из России предусмотрено оперативное и бесплатное предоставление места в дошкольном учреждении. Также дети военных могут бесплатно питаться в школах, расположенных в Подмосковье.

В случае необходимости семьям оказывается психологическая поддержка, а также предоставляются консультации по правовым вопросам.

Кроме того, родственники участников специальной военной операции имеют право на льготные условия газификации индивидуальных жилых домов, получение путёвок для детей в лагерь «Литвиново», приоритетный перевод ребёнка в ближайшую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтёрскую помощь.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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В МИД раскрыли реакцию Киева на переговоры России и США
Мирошник: Киев усилил обстрелы инфраструктуры на фоне переговоров РФ и США
28 апреля 2025, 12:11

Фото: istockphoto/ser-alim

Киевский режим усилил обстрелы гражданской инфраструктуры на фоне российско-американских переговоров, заявил в своем докладе посол МИД РФ Родион Мирошник.
«Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Число прилетов в этот период достигло 300 в сутки или более 2 тыс. в неделю, что примерно на четверть больше еженедельных показателей января и февраля», — сказал дипломат.
Мирошник отметил, что в указанное время больше всего боевики обстреливали гражданскую инфраструктуру Белгородчины, Донбасса, Курской, Херсонской, Запорожской областей и Луганщины.

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В МИД назвали условия для урегулирования конфликта на Украине
Лавров: условиями для мира на Украине являются ее нейтральный статус и денацификация
28 апреля 2025, 11:49

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Нейтральный статус Украины и ее денацификация — условия для урегулирования кризиса, заявил бразильской O Globo глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Наша позиция по урегулированию хорошо известна. Исходим из того, что невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с декларацией о государственном суверенитете Украины 1990 года — одна из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования украинского кризиса. Вторая — это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия», — прокомментировал дипломат.
В ноябре 2013 года на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Протесты начались на фоне приостановки подписания Украиной ассоциации с Евросоюзом. В результате тогдашний президент республики Виктор Янукович покинул страну. После событий на майдане в стране подняли головы неонацисты, что сопровождалось рядом политических убийств и убийств журналистов. Кроме того, на Украине стали бороться с русским миром во всех его проявлениях.

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