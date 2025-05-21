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Бывшего советника Януковича Портнова застрелили недалеко от Мадрида

Виктор Янукович (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Виктор Янукович (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили недалеко от Мадрида. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.
По данным источника, 52-летний Портов получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно – в голову. Убийство произошло в населённом пункте Посуэло-де-Аларкон около входа в местную школу, куда он привёз своих детей.

После произошедшего стрелок скрылся с места преступления. В настоящее время его разыскивают сотрудники полиции.

Напомним, что Андрей Портнов был советником бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, после чего занимал пост замглавы администрации президента.

​Портнова ранее внесли в чёрный список Евросоюза за якобы растрату госсредств. Также он был одним из идеологов законов, которые были приняты для подавления демонстраций Евромайдана в 2014 году.

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В Химках двое заключенных сбежали из автобуса во время перевозки
21 мая 2025, 13:12

Фото: iStock/ Serhii Ivashchuk

В подмосковных Химках двое заключенных сбежали из автобуса во время перевозки, сообщил Телеграм-канал Mash.
Очевидцы отметили, что автобус следовал из Твери в столицу. Во время остановки мужчинам разрешили выйти покурить, двум из них из них удалось сбежать.

Уточнялось, что сбежавшие заключенные: 29-летний Григорьев Никита Владимирович и 41-летний Шкарин Андрей Юрьевич.

Григорьев — уроженец города Благое (Тверская область), его осудили за мошенничество (158 статья УК РФ), наркотики (228 УК РФ) и ограбление (161 УК РФ).

Шкарин родился в Твери. Мужчина отбывал срок в колонии за грабеж, мошенничество и убийство (105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что джип Гарика Харламова за 16 миллионов рублей облили кефиром из-за неправильной парковки в Москве. Видео молниеносно распространилось в сети.



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#химки
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Джип Гарика Харламова за 16 миллионов облили кефиром в Москве
21 мая 2025, 12:18

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Джип Гарика Харламова за 16 миллионов рублей облили кефиром из-за неправильной парковки в Москве. Видео молниеносно распространилось в сети.
По данным телеграм-канала 112, комик оставил автомобиль на разметке для спецтранспорта на территории ЖК «Рассказово». Тогда и материализовался неизвестный с бутылкой кефира. Звезда «Comedy Club» пока никак не прокомментировал этот инцидент.



К слову, подобные происшествия в жилом комплексе – не редкость. Анонимный мститель регулярно обливает автомобили нарушителей кисломолочными продуктами. Местные жители отмечают его «нулевую терпимость» к неправильной парковке.

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#автомобили
#автомобиль
#инцидент
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#происшествия
#москва
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Три человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Ставрополе
21 мая 2025, 12:10

Фото: iStock/Kileman

Три человека, в том числе ребенок, получили травмы при взрыве газа в многоквартирном доме в Ставрополе. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Ставропольского края.
По данным издания, сначала было известно об одной пострадавшей женщине, которую отправили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Однако за помощью врачей также обратились еще два человека, среди которых оказался ребенок. Оба находятся в удовлетворительном состоянии.

При этом очевидец ЧП рассказал RT, что взрыв газа произошел рано утром и сильно напугал местных жителей.

«Довольно громко было… Люди из этого дома начали выбегать на улицу, кто в чём. Все перепугались, конечно», — рассказал житель соседнего дома.

Напомним, мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме, в результате чего начался пожар, который удалось оперативно потушить.

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#взрыв газа
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Столичные росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с бутылкой на посетителя МФЦ
21 мая 2025, 11:22

Фото: iStock/Kileman

Столичные росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с бутылкой на посетителя МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что инцидент произошёл в охраняемом объекте госуслуг в районе Ивановское на востоке столицы. Охранник доложил сотрудникам Росгвардии о конфликте, вспыхнувшем между двумя мужчинами. В ходе ссоры один из них ударил другого стеклянной бутылкой по голове, причинив травму.

Росгвардейцы, оперативно прибывшие на место, задержали 32-летнего напавшего и вызвали скорую помощь 42-летнему пострадавшему, которому была оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате, злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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#нападение
#росгвардия
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Работница тюрьмы занималась сексом с педофилом ради стабильной жизни
The Sun: в Британии тюремщица занималась сексом с педофилом для стабильной жизни
21 мая 2025, 02:37

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В Великобритании надзирательница тюрьмы занималась сексом с заключенным педофилом ради стабильной жизни. Об этом сообщает издание The Sun.
За данное преступление Черри-Энн Остин-Сэддингтон приговорена к условному сроку. Также известно, что женщина является матерью троих детей. Она устроилась в тюрьму HMP The Verne на острове Портленд, графство Дорсет, в 2019 году. Там она начала роман с Брэдли Тренгроувом, заключенным в колонию на 13 лет за преступление сексуального характера против ребенка.

Стало известно, что Сэддингтон занималась сексом с Тренгроувом свыше 40 раз во время дежурств в мастерской. По итогу женщина влюбилась в арестанта. По признанию тюремщицы, на тот момент в ее жизни наступил тяжелый период. Отец ушел из семьи и в связи с этим она хотела стабильности, которую ощущала от Тренгроува.

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Спустя несколько месяцев педофил был переведен в другую колонию. Туда Сэддингтон ездила на встречи с Тренгроувом и представлялась не своим именем. Как оказалось, в одну из поездок она собиралась совершить процедуру искусственного оплодотворения. При обыске сотрудники тюрьмы нашли у нее шприц и целлофановую пленку.

Из-за этой истории Тренгроуву добавили к сроку дополнительные два года и три месяца колонии. При этом сама Сэддингтон спустя два месяца после ареста встретила новую любовь и вышла замуж. Сейчас женщина прикована к инвалидной коляске из-за травмы позвоночника, в связи с чем ее и приговорили к условному сроку.

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