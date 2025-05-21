Бывшего советника Януковича Портнова застрелили недалеко от Мадрида

Виктор Янукович (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили недалеко от Мадрида. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.
По данным источника, 52-летний Портов получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно – в голову. Убийство произошло в населённом пункте Посуэло-де-Аларкон около входа в местную школу, куда он привёз своих детей.
После произошедшего стрелок скрылся с места преступления. В настоящее время его разыскивают сотрудники полиции.
Напомним, что Андрей Портнов был советником бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, после чего занимал пост замглавы администрации президента.
Портнова ранее внесли в чёрный список Евросоюза за якобы растрату госсредств. Также он был одним из идеологов законов, которые были приняты для подавления демонстраций Евромайдана в 2014 году.
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После произошедшего стрелок скрылся с места преступления. В настоящее время его разыскивают сотрудники полиции.
Напомним, что Андрей Портнов был советником бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, после чего занимал пост замглавы администрации президента.
Портнова ранее внесли в чёрный список Евросоюза за якобы растрату госсредств. Также он был одним из идеологов законов, которые были приняты для подавления демонстраций Евромайдана в 2014 году.
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Анастасия Чинкова