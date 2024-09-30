Участие Ле Пен в выборах оказалось под угрозой

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Участие лидера французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в президентских выборах находится под угрозой. В понедельник, 30 сентября, против нее и некоторых членов ее партии начнется судебный процесс по делу об отмывании денег в Европарламенте, связанному с фиктивным трудоустройством помощника депутата. Об этом сообщает РИА Новости.
Ле Пен, ее отец и еще 23 члена ее партии предстанут перед коррекционным трибуналом в Париже. Среди прочих обвинений политик обвиняется в создании в Европарламенте «централизованной системы отмывания денег», общий ущерб от которой оценивается в 6,8 миллиона евро.
Если Ле Пен признают виновной, ей грозит до 10 лет тюрьмы, штраф в размере 1 миллиона евро и запрет на занятие государственных должностей на срок от пяти до десяти лет. В этом случае она не сможет принять участие в президентских выборах 2027 года.
Ранее Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о возбуждении процедуры импичмента в отношении президента.
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Если Ле Пен признают виновной, ей грозит до 10 лет тюрьмы, штраф в размере 1 миллиона евро и запрет на занятие государственных должностей на срок от пяти до десяти лет. В этом случае она не сможет принять участие в президентских выборах 2027 года.
Ранее Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о возбуждении процедуры импичмента в отношении президента.
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Александр Климов