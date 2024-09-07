Участки открыты: в Мытищах начался второй день голосования

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
В городском округе Мытищи начался второй день трехдневного голосования за кандидатов в Совет депутатов округа — в субботу с 8:00 открылся 101 избирательный участок. Отдать свой голос можно до 20:00.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Проголосовать можно на избирательном участке по месту регистрации, дистанционно через электронное голосование или на дому, предварительно подав заявление письменно либо устно в участковую избирательную комиссию по месту жительства или в территориальную избирательную комиссию по телефону: 8 (495) 581-60-48 до 8 сентября 14:00.
Информацию о кандидатах, а также свою УИК можно найти на сайте или на ЦИК.РФ. Помимо этого, описание УИКов размещены на сайте администрации г.о. Мытищи.
В 2024 году выбора пройдут по новой многомандатной избирательной системе. Территория муниципалитета будет разделена на 5 пятимандатных округов, на каждом из которых избиратели смогут проголосовать за пятерых кандидатов из перечня.
Чтобы проголосовать на избирательном участке, с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Проголосовать при помощи бумажного бюллетеня можно только по месту постоянной регистрации.
Читайте также:
Явка подмосковных избирателей на выборах к 18:00 превысила 9%
Представители омбудсмена Подмосковья проверили ход голосования в СИЗО
Явка избирателей на выборах в Подмосковье к 15 часам составила 7,39%
Проголосовать можно на избирательном участке по месту регистрации, дистанционно через электронное голосование или на дому, предварительно подав заявление письменно либо устно в участковую избирательную комиссию по месту жительства или в территориальную избирательную комиссию по телефону: 8 (495) 581-60-48 до 8 сентября 14:00.
Информацию о кандидатах, а также свою УИК можно найти на сайте или на ЦИК.РФ. Помимо этого, описание УИКов размещены на сайте администрации г.о. Мытищи.
В 2024 году выбора пройдут по новой многомандатной избирательной системе. Территория муниципалитета будет разделена на 5 пятимандатных округов, на каждом из которых избиратели смогут проголосовать за пятерых кандидатов из перечня.
Чтобы проголосовать на избирательном участке, с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Проголосовать при помощи бумажного бюллетеня можно только по месту постоянной регистрации.
Читайте также:
Явка подмосковных избирателей на выборах к 18:00 превысила 9%
Представители омбудсмена Подмосковья проверили ход голосования в СИЗО
Явка избирателей на выборах в Подмосковье к 15 часам составила 7,39%
Алина Юрчак