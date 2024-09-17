В Курской области перечислили населенные пункты, подлежащие эвакуации

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Правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов, жители которых подлежат обязательной эвакуации. Перечень, включающий деревни и села Рыльского и Хомутовского районов, был размещен в официальном Telegram-канале регионального правительства.
Все эти населенные пункты находятся в 15-километровой приграничной зоне. Процесс эвакуации будет координироваться силовыми структурами, местными властями и дружинниками центра «Патриот». Власти призвали жителей отнестись к ситуации с пониманием.
Ранее, 14 сентября, сообщалось, что Курская епархия разместила около 30 тысяч беженцев в пунктах временного размещения после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Церковь оказала одну из первых поддержек в размещении тех, кто потерял жилье из-за боевых действий.
ВСУ вошли на территорию Курской области 6 августа, после чего в регионе был введен режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 10 сентября Россия начала контрнаступление, и за двое суток группировка войск «Север» освободила несколько населенных пунктов.
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Ранее, 14 сентября, сообщалось, что Курская епархия разместила около 30 тысяч беженцев в пунктах временного размещения после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Церковь оказала одну из первых поддержек в размещении тех, кто потерял жилье из-за боевых действий.
ВСУ вошли на территорию Курской области 6 августа, после чего в регионе был введен режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 10 сентября Россия начала контрнаступление, и за двое суток группировка войск «Север» освободила несколько населенных пунктов.
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Елена Перлова