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Участник штурма Капитолия получит срок за попытку уехать на СВО

Фото: istockphoto/Wirestock

Фото: istockphoto/Wirestock

Бывший американский военный, участник штурма Капитолия 6 января 2021 года 56-летний Кевин Дэниел Лофтус может получить тюремный срок за попытку уехать на специальную военную операцию.


Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на судебные документы. По утверждению прокурора, Лофтус намеревался навсегда переехать в Россию и вступить в ряды российской армии. В документе говорится, что поездка была запланирована с целью участия в военных действиях против союзника Соединенных Штатов и выступления против внешней политики страны. Отмечается, что тюремное заключение поможет Лофтусу удержаться от будущих преступлений и повлияет на его уважение к американским законам.

Лофтус пытался улететь в Россию якобы для участия в военных действиях на специальной военной операции. В выезде ему было отказано из-за нахождения на испытательном сроке за участие в штурме Капитолия. 6 января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия, где должны были утвердить результаты выборов президента США 2020 года. Тогда погибло пять человек и пострадало 140 полицейских.

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Пашинян назвал отказ Армении от границ СССР отказом от государственности
Пашинян: отказ Армении от границ СССР является отказом от государственности
12 декабря 2024, 11:05

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)

Отказ Армении от границ, существовавших в составе СССР, означает отказ от суверенитета и государственности. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в своих соцсетях.
Политик заявил, что нынешний подход опасен для государства, поскольку именно на территории Советской Армении была получена независимость и признание международным сообществом суверенитета страны. Верность международно признанной территории важна для безопасности и является буфером для Армении, а отказ от прежних границ означает отказ от государственности и независимости.

Пашинян отметил, что граждане Армении, не признавая международно признанную территорию, дают возможность другим также не признавать её.

Армянская оппозиция неоднократно говорила о попытках Пашиняна оправдать своё решение о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана, призывая признать карты СССР и возможность утраты государственности Армении.

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Пентагон не смог дать юридическое обоснование нахождению войск США в Сирии
12 декабря 2024, 10:33

Фото: istockphoto/icholakov

В Пентагоне не смогли дать юридическое обоснование нахождению войск США на территории Сирии. На соответствующий вопрос не сумела внятно ответить на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх.
Она заявила, что у Вашингтона есть силы и договорённости, которые действуют уже несколько лет. Американская сторона продолжит совместную работу с «Сирийскими демократическими силами», чтобы добиться устойчивого уничтожения ИГИЛ*. Это и было миссией США с самого начала, сказала Сингх.

Как видно, тут нет ни слова о юридических основаниях нахождения американских войск на территории арабской республики, о чём, собственно и был вопрос. Корреспонденту пришлось повторять его, так как официальный представитель Пентагона попросила уточнить формулировку.

«Простите, в чём ваш вопрос?» — переспросила Сингх.

Но после повторного вопроса она так на него и не ответила, ещё раз проговорив общие места о «миссии», «борьбе» и «сотрудничестве».

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#сша
#пентагон
#сирия
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Украине предрекли повторение судьбы Чехословакии в 1938 году
Фицо: Украина может повторить судьбу Чехословакии, разделённой в 1938 году
12 декабря 2024, 10:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо убеждён, что в скором времени в отношении Украины наступит момент, когда Запад скажет: «Ну, не получилось, давайте ею пожертвуем». Такое заявление политик сделал в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.
По словам Фицо, Украина сама позволила втянуть себя в такую непростую ситуацию, спровоцированную Западом. В результате есть риск повторения ситуации, как с Чехословакией в 1938 году, когда её разделили по Мюнхенскому соглашению.

Напомним, что в сентябре 1938 года главы правительств Германии, Франции, Италии и Великобритании подписали Мюнхенское соглашение, по которому части территорий Чехословакии разделились между Третьим рейхом, Венгрией и Польшей.

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#украина
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#конфликт
#соглашение
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Премьер Словакии Фицо назвал личным долгом приезд в Москву в День Победы
12 декабря 2024, 09:55

Роберт Фицо (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Премьер-министр Словакии заявил, что считает своим личным долгом посещение России в 2025 году в дни празднования Дня Победы. По его словам, без СССР фашизм никогда не был бы побеждён, а Вторая мировая война не была бы выиграна.
Об этом глава правительства Словакии сказал в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, отвечая на вопрос, почему он принял приглашение российского лидера Владимира Путина.

«Как кто-то может сказать мне, что я не могу поехать в Россию, чтобы отпраздновать окончание Второй мировой войны и победу над фашизмом, поскольку Словакия была освобождена Красной армией?» — задался вопросом Фицо.

Он подчеркнул, что это осознаёт народ Словакии, а сам он считает посещение России в дни юбилейных торжеств своим личным долгом.

В ноябре Роберт Фицо официально принял приглашение Владимира Путина приехать в Москву и принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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#словакия
#великая отечественная война
#победа
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Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов первого тура выборов
12 декабря 2024, 09:39

Фото: istockphoto/rarrarorro

Высший кассационный суд (ВКС) Румынии отклонил жалобу лидера партии AUR, депутата парламента Джеорджа Симеона на решение Конституционного суда (КСР) об аннулировании результатов первого тура президентских выборов.
Об этом сообщил телеканал Realitatea. Глава AUR подал жалобу после того, как судьи КСР 6 декабря приняли решение об аннулировании итогов первого тура выборов. Основанием стали жалобы общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности данные, согласно которым предвыборная кампания проводилась с нарушениями.

В комментарии к сообщению телеканала Симеон и юрист партии AUR Георге Пиперя подвергли критике решение ВКС. Онии выразили сожаление по поводу того, что судебная система в Румынии настолько политизирована.

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#румыния
#выборы
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Будущий глава ФБР Пател проведёт расследование против Зеленского
12 декабря 2024, 09:23

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Номинированный избранным президентом США Дональдом Трампом на должность главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател собирается провести расследование в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского.
Об этом он сам заявил в подкасте Kash's Corner. Чиновник планирует выяснить, как расходовались средства американских налогоплательщиков. В частности, как выразился Пател, он намерен проверить, «не придумывал ли Зеленский» относительно угроз безопасности западных стран ради получения новых траншей от Вашингтона.

Пател, например, напомнил, что Зеленский предоставлял недостоверную информацию о якобы обстрелах Польши со стороны России. Украинский президент утверждал, что российская ракета залетела на территорию страны НАТО, хотя позже выяснилось, что это был украинский боеприпас.

«То, что он сделал тогда, привело к тому, что мы не можем иметь полное доверие, давая ему миллиарды долларов и позволять ему говорить, мол, я не обязан перед вами отчитываться, куда делись деньги», — сказал будущий глава ФБР.

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Политик Немайер: Меркель могла проверять общественное мнение по российскому газу
12 декабря 2024, 08:59

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Бывший канцлер ФРГ и экс-лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангела Меркель заявила о выгоде для страны поставок газа из России в прошлом. Таким образом она могла проверять реакцию общественности на возможность возобновления поставок при будущем правительстве Германии с участием ХДС.
Такое предположение в разговоре с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Так он прокомментировал заявление Меркель в эфире France 2, в котором она сказала, что не считает многолетние поставки российского газа ошибкой, так как та сделка приносила выгоду обеим странам.

По мнению Нимайера, отличительная черта нынешнего лидера ХДС и кандидата на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца — прагматизм. Поэтому, если на заявление Меркель не последует бурной реакции общественности, Мерц, действуя прагматично, мог бы забыть о тех или иных обещаниях Зеленскому и начать строить новые отношения с Россией.

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#газ
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Япония и Монголия подписали договор о передаче технологий оборонного назначения
12 декабря 2024, 08:33

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Япония и Монголия подписали двустороннее соглашение о передаче оборудования и технологий оборонного назначения. Документ подписали посол Токио в Улан-Баторе Масару Игавахара и глава монгольского оборонного ведомства Сандагийн Бямбацогт.
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Японии. Соглашение вступит в силу после проведения всех необходимых дипломатических процедур правительствами двух стран. Соглашение позволит осуществлять передачу соответствующего оборудования и технологий для реализации совместных проектов, в том числе в целях укрепления международного мира и стабильности.

Аналогичные соглашения у Токио действуют ещё с 15-ю странами, включая США, Австралию, Великобританию, Индию, Индонезию, Филиппины, ОАЭ и другие. Данные договоры предусматривают защиту секретной информации и невозможность передачи вооружений третьим странам без согласия контрагентов.

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#япония
#монголия
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WSJ: Китай может столкнуться с демографическим кризисом к 2035 году
12 декабря 2024, 06:03

Фото: iStock/Fotonen

К 2035 году в Китае может произойти экономический и демографический кризис. Об этом написали The Wall Street Journal.
В своих предположениях газета отталкивается от ситуации в городе Фушунь. Город столкнулся с нехваткой молодежи и растущим числом пожилого населения. При этом раньше Фушунь являлся лидером по показателю государственных инвестиций. В определенное время на город приходилось 50% добычи нефти в Китае и 10% добычи угля.

Сейчас уровень рождаемости на одну жительницу города Фушунь равен 0,7. Чтобы добиться стабильного поддержания численности населения, этот показатель должен составлять 2,1.

Такое явление в газете связывают с государственной политикой КНР «одна семья — один ребенок» и отказ Китая от угля. По итогу, в Фушунь численность населения стала сокращаться еще в 2022 году. Если никаких изменений не будет, то данная ситуация может наблюдаться по всему Китаю к 2035 году.

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#демография
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