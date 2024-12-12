Участник штурма Капитолия получит срок за попытку уехать на СВО

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Бывший американский военный, участник штурма Капитолия 6 января 2021 года 56-летний Кевин Дэниел Лофтус может получить тюремный срок за попытку уехать на специальную военную операцию.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на судебные документы. По утверждению прокурора, Лофтус намеревался навсегда переехать в Россию и вступить в ряды российской армии. В документе говорится, что поездка была запланирована с целью участия в военных действиях против союзника Соединенных Штатов и выступления против внешней политики страны. Отмечается, что тюремное заключение поможет Лофтусу удержаться от будущих преступлений и повлияет на его уважение к американским законам.
Лофтус пытался улететь в Россию якобы для участия в военных действиях на специальной военной операции. В выезде ему было отказано из-за нахождения на испытательном сроке за участие в штурме Капитолия. 6 января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия, где должны были утвердить результаты выборов президента США 2020 года. Тогда погибло пять человек и пострадало 140 полицейских.
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Александр Бойцов