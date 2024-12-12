Американский военный эксперт раскритиковал действия США после атаки ВСУ на Таганрог

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Американский военный эксперт Уилл Шрайвер подверг резкой критике действия США в свете недавней атаки украинских войск на военный аэродром в Таганроге. Свое мнение он высказал в соцсети X.
Он отметил, что запуск шести баллистических ракет ATACMS американского производства является неразумным шагом.
По информации Министерства обороны России, все выпущенные ракеты были сбиты или отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
Напомним, что Таганрог подвергся ракетной атаке. В своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что пострадало одно из промышленных предприятий города. На парковке сгорело 14 автомобилей.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
По информации Министерства обороны России, все выпущенные ракеты были сбиты или отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
«Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были «напуганы» событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России», — написал эксперт.
Напомним, что Таганрог подвергся ракетной атаке. В своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что пострадало одно из промышленных предприятий города. На парковке сгорело 14 автомобилей.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Дарья Осипова