Экс-глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков отправился на СВО

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Производство по уголовному делу против бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова, осужденного на 18 лет строгого режима за мошенничество, временно приостановлено. Он заключил контракт на службу в Вооруженных силах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Иркутской области.
Кировский районный суд Иркутска приговорил экс-министра к 18 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и мошенничество. По информации СК РФ, в декабре 2021 года Сандаков получил от руководителя подведомственной Минздраву организации часть взятки в размере 1 000 000 рублей за назначение определенного кандидата на должность главного врача медицинского учреждения.
В феврале 2022 года он также получил 7 000 000 рублей от представителей коммерческой фирмы за предоставление конкурентных преимуществ в ходе аукциона на закупку медицинского оборудования.
Сандаков является выпускником Пермской государственной медицинской академии имени академика Е.А. Вагнера по специальности «лечебное дело», прошел ординатуру по специальности «хирургия». Он имеет степень кандидата медицинских наук, работал хирургом в больницах Перми и Москвы.
Ранее стало известно, что жительнице Нижнего Новгорода, укравшей 29 пачек масла из супермаркета, на допросе в полицейском участке предложили подписать контракт с Минобороны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В феврале 2022 года он также получил 7 000 000 рублей от представителей коммерческой фирмы за предоставление конкурентных преимуществ в ходе аукциона на закупку медицинского оборудования.
Сандаков является выпускником Пермской государственной медицинской академии имени академика Е.А. Вагнера по специальности «лечебное дело», прошел ординатуру по специальности «хирургия». Он имеет степень кандидата медицинских наук, работал хирургом в больницах Перми и Москвы.
Ранее стало известно, что жительнице Нижнего Новгорода, укравшей 29 пачек масла из супермаркета, на допросе в полицейском участке предложили подписать контракт с Минобороны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова