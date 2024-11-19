Первый замглавы администрации Шебекино Ноздрачев отправится на СВО

Вячеслав Гладков и Андрей Ноздрачев (Фото: официальный TG-канал В. Гладкова)
Первый заместитель главы администрации Шебекинского округа Андрей Ноздрачев отправится на спецоперацию. Об этом сообщил глава Курской области Вячеслав Гладков.
«Андрей Николаевич с 2019 года работает в Шебекино. С начала специальной военной операции, в самое трудное для города и всего округа время, всегда был на месте, помогал жителям, нашим военнослужащим», — написал Гладков в своем Telegrаm-канале.
По его словам, Ноздрачев отправится на СВО добровольцем, так как хочет защитить свой дом и своих родных. Гладков отметил, замглавы администрации будет не хватать всей всей команде Шебекинского округа.
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